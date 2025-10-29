Hablemos de “Cometierra” la serie de estreno de Prime Video en la que participa Yalitza Aparicio

“Cometierra” es una historia creada por Daniel Burman para Prime Video, la cual es dirigida por: Daniel Burman, Martín Hodara y Cris Gris. En ella conoceremos a una joven de nombre Aylín. Esta adolescente descubre que posee habilidades sobrenaturales el mismo día que desaparece su profesora y amiga, Emma.

El surgimiento de sus poderes la toma desprevenida, porque todo acontece en un momento caótico en su vida. En el que es víctima de bullying en la escuela. En medio de un ataque, sus compañeros la hacen comer tierra y esto al parecer activa sus dones.

La historia cuenta con un amplio elenco en donde se destacan los nombres de: Lilith Curiel, Gerardo Taracena, Harold Torres, Hugo Albores, Max Peña, Ivan Martz, Roberto Aguilar, Mabel Cadena, Yalitza Aparicio, Clementina Guadarrama, Juan Daniel García Treviño, Lizeth Selene Juárez Castro, Luis Curiel, Sayuri Ramírez y Rubén Albarrán.

Conversamos con los jóvenes protagonistas de esta historia, quienes en conjunto defienden el trabajo realizado. Destacan que, más allá de evidenciar el problema de la violencia y desapariciones en México, la trama de esta historia busca exponer cómo la solidaridad y la sororidad pueden hacer que todos tomemos la decisión de ser héroes, aun cuando nuestras habilidades no sean sobrenaturales.

¿Qué sabemos de Aylín y su entorno dentro de “Cometierra”? Nuestra joven adolescente procede de un barrio empobrecido en las afueras de Ciudad de México. Su vida cambia cuando, al comer tierra, empieza a recibir visiones sobre las personas que han estado en ese mismo lugar; es así como logra seguir la pista que la lleva a buscar a su profesora desaparecida.

No te pierdas el estreno de esta producción el cual está programado para el 31 de octubre, por Prime Video.

