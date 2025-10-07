Nicole Wallace será la protagonista de “Postcards From Italy”, para Prime Video

En Ibiza conocimos la programación que Prime Video tiene preparada para el próximo 2026, en donde una de sus máximas protagonistas seguirá siendo Nicolle Wallace, la protagonistas de “Culpa Nuestra”, quien ahora posee un contrato exclusivo con la empresa para protagonizar una serie de proyectos diversos.

Como parte de estos, la española estelarizará la próxima serie italiana original en inglés de título: “Postcards From Italy”, creada por Lisa Riccardi y Damiano Bruè y dirigida por la ganadora del Oscar Jessica Yu.

Todos los anuncios se realizaron durante el ansiado “Prime Video Retreat“. El evento reunió a la prensa internacional proveniente de todos los continentes para conversar así con los estelares de las próximas producciones. Una de las principales figuras del evento fue Wallace, quien frente al público dijo sentirse “increíblemente emocionada de comenzar este nuevo capítulo con Amazon MGM Studios”.

La joven actriz alaba las decisiones creativas que está tomando MGM Studios junto a Prime Video al apostar por narrativas audaces, razón por la cual a nivel creativo e interpretativo asegura sentirse como en casa. Actualmente está preparando su nuevo personaje, ‘Mia’, para “Postcards from Italy”.

En la imagen aparece Nicolle Wallace junto a la directora Jessica Yu. / Foto Cortesía de Prime Video. Crédito: Prime Video | Cortesía

Sobre este nuevo proyecto, después de estelarizar la saga “Culpables” de Mercedes Ron, asegura sentirse “más inspirada que nunca para explorar mis límites creativos, así como personajes complejos con profundidad”. Esta alianza es una oportunidad soñada para crecer, colaborar con voces visionarias y ayudar a dar vida a historias significativas. Estoy más que agradecida por esta oportunidad y emocionada por todo lo que está por venir”.

