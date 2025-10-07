El “Prime Video Retreat” viene sin frenos: Todo listo para el drama, el amor y la pasión del año 2026

Este año Ibiza fue el destino del “Prime Video Retreat“, en donde se nos permitió ver un adelanto de lo que será su programación para el año 2026. En donde se destaca principalmente la exitosa saga de “Culpables”, escrita por Mercedes Ron, y la nueva temporada de “Maxton Hall”.

Tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano las impresiones de cada uno de los protagonistas de los nuevos proyectos del año 2026. Una mezcla de sueños y expectativas coronaron el encuentro de estos con la prensa y los fans.

“The House of Ron“

Pudimos ver de primera mano la ilusión de que el trabajo realizado por fin tenga contacto con el mundo exterior, junto con el anhelo de poder enaltecer el trabajo histriónico de los actores hispanos, quienes con “Dímelo Bajito” y “Marfil” conformarán parte de la nueva generación del afamado “The House of Ron”.

Prime Video seguirá dándole vida a los libros de la autora argentina y es que juntos han encontrado la llave que los conduce hacia una necesidad real y concreta de lectores ansiosos por ver en la pantalla las escenas más impactantes y ardientes de sus libros favoritos.

“Culpables”

Sobre el mundo literario de Mercedes, de la mano con Prime Video para la producción de sus películas, tenemos claro que la saga de “Culpables” construyó las bases del éxito. Los fans de la historia le han demostrado a Prime el beneficioso contenido que hay en ellas, conectándose a tal medida de convertir sus producciones en las más vistas de la plataforma.

Este año la saga llegará a su final con “Culpa Nuestra”. La cinta volverá a ponernos en perspectiva las decisiones de Nick y Noa, interpretados por Nicolle Wallace y Gabriel Guevara.

El final es ágil. El público viajará por la historia sintiendo que va dentro de un vehículo, conducido a veces por Nick y otras por Noa. La trama tiene toques telenovelescos que podrán lograr que algunos rían bajo la apreciación de la escena y en otros por la incredulidad de la misma.

La velocidad del desenlace también se agradece, de alguna manera, porque están pasando muchas cosas alrededor de los protagonistas. Aplaudo, personalmente, una escena de Noa junto a la hermana de Nick. Pendientes de ella porque lágrimas caerán por el rostro de los más incrédulos.

“Maxton Hall”

Si la primera temporada te dejó con “la boca abierta”, créeme, aún no has visto nada. Te adelanto lo básico: te vas a emocionar, te vas a enojar, vas a llorar y desde luego sentirás que una aplanadora emocional te impactó de frente desde el primer episodio de la segunda temporada. Y desde luego la tienes que ver.

Si viste la primera, sabes de la calidad de la historia y de las interpretaciones de todos los que conforman parte de esta producción. “Maxton Hall” merece toda la crítica que ha recibido porque la historia es ágil, los diálogos son deliciosos y las actuaciones son contundentes. ¡Nada de medias tintas con este elenco!

Y aún me falta hablarte de “Love Me, Love Me” y “Amor Animal”. Quédate pendiente de nuestra segunda entrega, en donde compartimos declaraciones de los protagonistas y un vistazo de lo que fue nuestro viaje con Prime Video a Ibiza.

