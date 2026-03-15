Amazon incrementa tarifa de Prime Video sin publicidad a $4.99 mensuales

Recientemente, el gigante del comercio electrónico, Amazon, anunció a través de un comunicado un incremento en sus tarifas para los servicios de suscripción sin anuncios.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, los nuevos costos serán para los clientes con suscripción a Prime Video sin anuncios, los cuales verán en los próximos meses un aumento de casi el doble del precio anterior.

En este sentido, el precio de Prime Video sin anuncios será ahora de $4,99 al mes, en comparación con los $2,99 mensuales que costaba anteriormente. Además de un cambio en su nombre, ya que, la versión se llamará “Prime Video Ultra”.

La compañía expresó en el comunicado a la prensa que “ofrecer streaming sin anuncios con funciones premium requiere una inversión significativa, y esta estructura se alinea con la de otros servicios de streaming importantes, al tiempo que garantiza que los clientes tengan la flexibilidad de elegir cómo quieren ver el contenido”, señaló.

La nueva versión de Prime Video no solo tendrá un nuevo costo, sino también más beneficios para los suscriptores, asegura Amazon, ya que se agregarán otras funciones; entre ellas, la posibilidad de tener hasta cinco dispositivos en simultáneo. No obstante, la transmisión en 4K que anteriormente estaba disponible para todos los suscriptores ahora solo se reservará para quienes pagan la tarifa de $4.99.

Durante el 2023, Amazon aseguró que para poder “seguir invirtiendo en contenido atractivo y aumentar esa inversión durante un largo período de tiempo”, era necesaria la integración de anuncios intercalándolos entre programas y películas; es por esa razón que un año después integra comerciales al servicio de streaming de Prime Video.

Desde entonces, los usuarios de Prime Video que no quisieran anuncios en sus transmisiones debían pagar una tarifa más alta para eliminarlos. De acuerdo con un informe publicado el mes pasado, se destaca que las suscripciones a la plataforma siguen creciendo exponencialmente, pasando de los 200 millones en 2024 a más de 315 millones de espectadores en 2026.

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