¿Dónde ver las películas nominadas a los Premios Oscar 2026?

La cuenta regresiva para la 98.ª edición de los Premios Oscar está por llegar a su fin, pero antes de que se enciendan las luces y se abra el telón del Dolby Theatre de Los Ángeles este 15 de marzo, todavía puedes disfrutar de las 10 producciones que compiten por la codiciada estatuilla a “Mejor Película”.

El año 2026 se perfila para convertirse en uno histórico para la distinguida premiación, pues algunas de las cintas candidatas ya han roto varios récords. Tal es el caso de la película “Sinners”, protagonizada por Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld, que obtuvo 16 nominaciones en total. Le sigue “One Battle After Another”, liderada por Leonardo DiCaprio, con 13 nominaciones.

En esta terna se encuentran, también, producciones que acapararon la atención internacional gracias a sus características técnicas. “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, y “O Agente Secreto”, de Gabriel Domingues, son algunas de ellas.

Para complementar la lista de contendientes en la categoría de “Mejor Película”, se encuentran: “Bugonia”, “F1”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sentimental Value” y “Train Dreams”. ¡Sigue leyendo para saber en dónde verlas antes de conocer a la gran ganadora!

“Sinners”

Esta producción dirigida por Ryan Coogler, quien compite por el premio a “Mejor Director”, sigue la historia de dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo para empezar de nuevo, pero pronto se enfrentan a “una fuerza oscura que pone en peligro sus vidas y los obliga a enfrentar su pasado”.

Dónde ver en Estados Unidos: Disponible en HBO Max, sin costo extra si se cuenta con suscripción. También puedes rentarla o comprarla en plataformas como Prime Video, Apple TV y Fandango at Home.

Dónde ver en Latinoamérica: Disponible en streaming para suscriptores de la plataforma Max, sin costo extra. En Prime Video, Apple TV, Google Play Movies y Movistar +, la cinta “Sinners” está disponible para renta o compra digital.

“One Battle After Another”

El famoso director Paul Thomas Anderson, nominado 14 veces al Oscar, unió el talento de Leonardo DiCaprio junto a Benicio del Toro y Teyana Taylor para la cinta “One Battle After Another”. Durante sus más de dos horas de duración, se cuenta la historia de un grupo que enfrenta conflictos políticos y personales en medio de un clima de tensión social, mostrando cómo cada uno intenta sobrevivir y encontrar su lugar mientras el mundo.

Dónde ver en Estados Unidos: Disponible en HBO Max, sin costo extra si se cuenta con suscripción. También puedes verla en formato VOD (video on demand) desde Fandango at Home, Prime Video y Apple TV.

Dónde ver en Latinoamérica: Disponible en streaming para suscriptores de Max, sin costo extra. Mientras que Amazon Prime Video y Apple TV ofrecen la opción de renta o compra.

“Bugonia”

La más reciente colaboración entre Yorgos Lanthimos y la ganadora del Oscar Emma Stone, que presenta a dos hombres obsesionados con teorías conspirativas que creen que una poderosa empresaria en realidad es una alienígena que quiere destruir la Tierra: “Convencidos de su idea, deciden secuestrarla, desatando una serie de situaciones extrañas y oscuramente cómicas”, destaca la sinopsis.

Dónde ver en Estados Unidos: Disponible de forma gratuita en la plataforma de streaming Peacock. También puedes verla en formato renta o compra en: Amazon Prime Video, Apple TV y Fandango at Home.

Dónde ver en Latinoamérica: La disponibilidad puede variar según el país, pero en la mayoría de la región, se encuentra disponible para renta o compra digital desde las plataformas Prime Video y Apple TV.

“Frankenstein”

Aclamada cinta del cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien trae a la pantalla una nueva versión del clásico de Mary Shelley. Narra la historia del científico “Victor Frankenstein” y el “experimento que termina convirtiéndose en una tragedia” cuando la vida que creó queda aislada y rechazada por la sociedad.

Dónde ver en Estados Unidos y Latinoamérica: Disponible en exclusiva para suscriptores de Netflix, ya que se trata de una producción original de la plataforma de streaming.

“Hamnet”

La ganadora del Oscar Chloé Zhao retrata la vida de “Agnes”, esposa de William Shakespeare, mientras enfrenta la muerte de su hijo “Hamnet”, tragedia que marcaría profundamente a la familia y que habría inspirado la reconocida obra “Hamlet”.

Dónde ver en Estados Unidos: Disponible de forma gratuita en la plataforma de streaming Peacock. También puedes verla en formato renta o compra en: Amazon Prime Video, Apple TV y Fandango at Home.

Dónde ver en Latinoamérica: Disponible desde Prime Video en varios países de Latinoamérica, donde se puede rentar o comprar en formato digital.

“F1”

Protagonizada por la estrella de Hollywood, Brad Pitt, la historia sigue a un expiloto de Fórmula 1 que regresa a las pistas años después de un accidente. ¿El motivo? Ayudar a un equipo en crisis y “buscar una última oportunidad de gloria”, destaca Apple TV+.

Dónde ver en Estados Unidos: Disponible en exclusiva para suscriptores de Apple TV+ al ser una producción original de Apple Original Films. Tuvo su estreno oficial en streaming el pasado mes de diciembre de 2025. También puede encontrarse para renta o compra en Prime Video y YouTube Movies.

Dónde ver en Latinoamérica: Disponible en Apple TV+ para los suscriptores de la región. Se puede rentar o comprar de forma digital en Prime Video y YouTube Movies.

“Marty Supreme”

La cinta que retrata la historia de un talentoso y ambicioso jugador de ping-pong (interpretado por Timothée Chalamet) que busca alcanzar la fama en el competitivo mundo del deporte durante la década de 1950.

Dónde ver en Estados Unidos: Tras varios meses en cartelera, se programó su estreno en HBO Max entre abril y mayo de 2026. Mientras tanto, se puede encontrar para renta o compra en Prime Video, Apple TV+ y YouTube Movies.

Dónde ver en Latinoamérica: Su estreno en plataformas de streaming está programado entre abril y mayo de 2026, en HBO Max. Mientras tanto, se puede encontrar para renta o compra en Prime Video, Apple TV+ y YouTube Movies.

“Sentimental Value”

Dirigida por Joachim Trier, esta historia sigue a dos hermanas que deben reencontrarse con su padre, un reconocido director de cine con quien tienen una relación complicada, cuando él regresa con un nuevo proyecto cinematográfico.

Dónde ver en Estados Unidos: Disponible en Hulu desde el pasado 23 de marzo. También está disponible para rentar o comprar en Prime Video, Apple TV+ y Fandango at Home.

Dónde ver en Latinoamérica: Disponible en el catálogo de la plataforma de streaming “MUBI” en varios países de la región. También está disponible para rentar o comprar en Prime Video y Apple TV+.

“The Secret Agent”

La cinta que hizo historia con su protagonista, Wagner Moura, al ser el primer brasileño en ser nominado al Premio Oscar en la categoría “Mejor Actor”. Retrata la aventura de un hombre que intenta escapar de la persecución durante la dictadura militar en Brasil mientras busca reunirse con su familia.

Dónde ver en Estados Unidos: Disponible en Hulu desde el pasado 1 de marzo. También está disponible para rentar o comprar en Prime Video, Apple TV+ y Fandango at Home.

Dónde ver en Latinoamérica: Disponible en el catálogo de las plataformas de streaming “MUBI” y “Filmin“ en varios países de la región. También se puede rentar o comprar en Prime Video y Apple TV+.

“Train Dreams”

Bajo la dirección de Clint Bentley y la participación de Joel Edgerton, esta película pone en la mira la vida de un trabajador del ferrocarril en el oeste de Estados Unidos a comienzos del siglo XX, mientras enfrenta el paso del tiempo, el amor y la pérdida.

Dónde ver en Estados Unidos: Disponible de forma exclusiva para suscriptores de Netflix desde el mes de noviembre de 2025. Contó con funciones limitadas en cines, pero su principal distribución es a través de dicha plataforma.

Dónde ver en Latinoamérica: Disponible en el catálogo de Netflix para los países de la región.

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