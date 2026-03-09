Premios Oscar 2026: cuándo son, a qué hora empiezan y cómo ver la transmisión

La meca del cine se engalana para recibir a las mayores estrellas de la industria. La 98ª edición de los Premios Oscar, programada para el próximo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, promete ser una velada inolvidable marcada por el posible récord de la película Pecadores y el carisma del conductor Conan O’Brien.

La gala, que una vez más será el epicentro de la temporada de premios, contará con el regreso del comediante Conan O’Brien como maestro de ceremonias. Será su segunda experiencia consecutiva al frente del evento, un papel que asume con humor, tal y como lo expresó en un comunicado el año pasado: “La única razón por la que voy a presentar los Oscar es porque quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso”, bromeó en referencia a la extensa intervención del actor en la edición anterior.

Una alfombra roja de estrellas y reencuentros

Antes de que comience la ceremonia oficial, el icónico tapiz rojo será el escenario del glamour y los reencuentros. Se espera la presencia de las figuras más reconocidas del cine internacional. La periodista Amelia Dimoldenberg será la encargada de conducir el pre-show, que dará inicio 90 minutos antes de la gala y se podrá seguir a través de ABC News Live, capturando el arribo de los nominados y celebridades al recinto.

Entre los presentadores confirmados para anunciar a los ganadores de la noche se encuentra un impresionante póker de estrellas: Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Paul Mescal, Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Demi Moore y Kumail Nanjiani, entre otros.

‘Pecadores’ hace historia en las nominaciones

La gran protagonista de la edición es, sin duda, la cinta Pecadores. La película ha logrado imponerse en la temporada de premios al obtener 16 nominaciones, la cifra más alta en la historia de los Oscar para una sola película en su categoría. Este impresionante número la coloca como la máxima favorita en la competencia por el premio a Mejor Película.

En esta codiciada categoría, Pecadores competirá contra otros títulos de gran peso como Una batalla tras otra, Marty Supremo, Hamnet y Frankenstein, que también han cosechado elogios de la crítica y múltiples nominaciones.

La competencia individual también promete ser reñida. En el rubro de Mejor Dirección, destacan Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo) y Ryan Coogler (Pecadores). Para el galardón a Mejor Actor Protagonista, los nominados incluyen a Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) y Michael B. Jordan (Pecadores). En el lado femenino, Jesse Buckley (Hamnet) y Emma Stone (Bugonia) parten como firmes candidatas.

La lista de nominados se completa con producciones de diversos géneros como F1, El agente secreto, Sueños de trenes y Blue Moon, además de las categorías de cortometrajes, largometrajes animados, documentales y cine internacional.

Dónde y cuándo ver la ceremonia

La transmisión de los Premios Oscar 2026 llegará a todos los rincones del planeta. Para los espectadores en América Latina, la plataforma de streaming HBO Max será la ventana exclusiva para seguir el evento en tiempo real.

Los horarios de transmisión (considerando el inicio del pre-show y la alfombra roja) por país son los siguientes:

México, Centroamérica: 4:00 PM

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 5:00 PM

Bolivia, Venezuela, RD, Paraguay: 6:00 PM

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 7:00 PM

En Estados Unidos, la cadena ABC se encargará de la transmisión oficial, y por primera vez en la historia, la plataforma Hulu se sumará para emitir la ceremonia en directo, ampliando las opciones de acceso. También estará disponible a través de servicios como FuboTV.

Paralelamente, en España, la gala podrá seguirse a partir de las 12:00 am (hora peninsular) del 16 de marzo de manera exclusiva por Movistar Plus+.

Música y espectáculo

La parte musical de la noche ya tiene dos actuaciones confirmadas. El público podrá disfrutar de “Golden”, de Las guerreras K-Pop, interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami; así como “I Lied to You”, tema de la gran favorita Pecadores, que será interpretado por Miles Caton.

Con un récord de por medio, un conductor con experiencia y una constelación de estrellas, la noche del 15 de marzo se presenta como un hito en la historia de los Premios de la Academia.

