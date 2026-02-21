Ryan Coogler reflexionó sobre “Sinners” y su récord histórico de nominaciones en los Oscar

La gala de los Premios Oscar 2026 apunta a convertirse en una de las más comentadas gracias a la reñida competencia que se perfila a llevarse el máximo galardón dentro de la industria cinematográfica. De cara a este hecho, el cineasta Ryan Coogler rompió el silencio sobre el logro histórico que alcanzó con “Sinners”: las 16 nominaciones nunca antes registradas dentro de la Academia.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, el artista de 39 años se pronunció como nunca antes sobre la inspiración detrás de su arte, así como el fenómeno cultural en el que se convirtió su más reciente proyecto en la pantalla grande.

De acuerdo con Coogler, la mejor manera de hacer frente a la atención mediática y la magnitud de los récords alcanzados es rodearse de sus seres queridos y mantener los pies en la tierra. No obstante, como cualquier ser humano, también es preso de las dudas sobre sí mismo.

“Cuando vienes de donde yo vengo, puedes convencerte de que nada de esto es real: ‘No merezco estar aquí. Este lugar no es para mí“, declaró al portal de noticias. “Intento hacer la mejor película posible, como la persona que soy en ese momento”, explicó al ser cuestionado sobre su manera para combatir el síndrome del impostor.

La cinta “Sinners” arrasó con 16 nominaciones en los Premios Oscar. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

La prueba de que esta fórmula es la correcta tocó a su puerta recientemente. Y es que, a 13 años de haber debutado como director, Ryan Coogler logró alzarse con 16 nominaciones en los Premios Oscar, una cifra nunca antes registrada en la historia de la distinguida premiación.

Además, se ha convertido en el segundo cineasta afroamericano en ser nominado en el mismo año en las categorías como productor, director y guionista original, logro que solo Jordan Peele había alcanzado en ediciones anteriores con sus producciones “Get Out” y “BlacKkKlansman”.

Sobre la hazaña de Coogler, el protagonista de la cinta, Michael B. Jordan, no tuvo más que halagos que compartir: “Él (Ryan) pasa por cada etapa de la producción cinematográfica y la creación, desde la escritura hasta el cine independiente, desde la propiedad intelectual preexistente hasta la creación de algo original, es una experiencia única y me genera una alegría inmensa que reciba tanto cariño“, señaló en entrevista.

¿En qué categorías compite la cinta “Sinners”?

La Academia de Artes y Ciencias cinematográficas confirmó que las 16 menciones de “Sinners” superan a referentes históricos como: “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016), todos estos títulos con 14 nominaciones en su época de estreno.

La producción no solo se disputa el título a “Mejor Película” contra historias como “Begonia”, “Marty Supreme”, “Frankenstein” y “One Battle After Another”, también figura entre las contendientes en las categorías de “Mejor dirección”, “Mejor guion original”, actuación principal (gracias a la interpretación de Michael B. Jordan), así como actriz y actor de reparto.

Las ternas técnicas también brillan con los nombres de diversos colaboradores de “Sinners”. Tan es así que esta se convirtió en la séptima película en lograr postulaciones en todas las categorías, distinción que únicamente habían alcanzado títulos como “Dune” (2021), “Mad Max: Fury Road” (2015) y el fenómeno mundial “Titanic” (1997).

Mientras las expectativas y apuestas crecen, el elenco y aclamado director se preparan para un emotivo reencuentro el próximo 15 de marzo, fecha en la que se descubrirá si “Sinners” también romperá el récord de la más galardonada en los Oscar. Al día de hoy, el récord es de 11 estatuillas y lo cargan con orgullo historias como: “Ben-Hur” (1959), “Titanic” y “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” (2003).

