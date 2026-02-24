“Marty Supreme” iguala el récord de mayor número de derrotas en la historia de los BAFTA

Tras un inicio sólido en la temporada de premios de Hollywood, la cinta “Marty Supreme” sufrió una fuerte derrota en la ceremonia de los BAFTA: igualó el récord de más derrotas en una sola noche al no alzarse con el galardón en ninguna de las 11 categorías en las que estaba nominada.

Una de las primeras sorpresas de la noche se dio en la categoría de “Mejor Actor Principal”, pues a pesar de haber pisado fuerte en premiaciones como los Critics Choice Awards y los Globos de Oro en enero, Timothée Chalamet perdió el galardón ante Robert Aramayo de la película “I Swear”.

Por su parte, la actriz Odessa A’zion perdió el premio en la terna “Mejor Actriz de Reparto” ante Wunmi Mosaku, de la cinta “Sinners”. Las estatuillas de las categorías a “Mejor Casting” y “Mejor guión original” se las llevaron “I Swear” y “Sinners”, respectivamente.

El resultado de los BAFTA cae como balde de agua fría para la producción de A24 y contrasta notablemente con la ovación al cineasta Safdie en la selección de nominados. Fue el artista más honrado de esta edición con cuatro nominaciones por su labor como director, coproductor, coguionista y coeditor de la película.

La aclamada cinta también se vio afectada en las ternas técnicas; entre estas se encuentran: Diseño de producción, Cinematografía, Diseño de vestuario, Edición cinematográfica y Maquillaje y peinado, por mencionar algunas.

Con esta derrota, “Marty Supreme” se suma a “Mujeres enamoradas” (1969) y “Descubriendo Nunca Jamás” (2004) como las únicas películas que no obtuvieron algún triunfo de las 11 nominaciones que recibieron por la Academia Británica.

No obstante, no todo está perdido. A pesar de este tropiezo en los BAFTA, “Marty Supreme” se mantiene como una de las contendientes más fuertes para la próxima gala de los Premios Oscar. Y la historia ha comprobado que una derrota en los BAFTA no es sinónimo de fracaso.

“Everything Everywhere All at Once” (2022), otra apuesta de A24, solo se llevó a casa un premio BAFTA en ese año. Pero, para sorpresa de muchos, se alzó con siete Óscar, incluyendo “Mejor película” y “Mejor director”.

En los Oscar, la producción liderada por Chalamet está nominada a nueve premios, y será el próximo 15 de marzo cuando se descubrirá si “Marty Supreme” logrará vencer a “Sinners”, producción que rompió un récord histórico con 16 nominaciones, al llevarse la estatuilla por “Mejor Película”.

