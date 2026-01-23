La hija de Marty Reisman afirma que la cinta ‘Marty Supreme’ humilla a su padre

Mientras ‘Marty Supreme’ celebra su éxito en la temporada de premios, acumulando nominaciones al Oscar por la actuación de Timothée Chalamet y la dirección de casting, hay personas que no están a favor de la cinta, como la familia del legendario jugador de ping-pong Marty Reisman.

Lejos de sentirse honrados, los herederos del “mago del ping-pong” han expresado públicamente su profundo descontento con el retrato que la aclamada película de A24, dirigida por Josh Safdie, hace del deportista.

Según declaraciones al Daily Mail, la familia Reisman sostiene que la cinta, presentada como una obra “inspirada libremente” en su vida, terminó por dañar su imagen y dignidad.

¿Por qué está en desacuerdo la familia?

El reclamo principal de la familia es su total exclusión del proyecto. “El público no sabe que la familia Reisman no participó en ningún aspecto del proyecto ni ha recibido ni un solo centavo de las ganancias”, declaró Roger Reisman, nieto del atleta.

Para sus descendientes, el personaje interpretado por Chalamet —que describen como un “estafador callejero y un showman excéntrico”— es una caricatura que deja de lado la esencia del hombre que conocieron: su disciplina, su ética y su legado como uno de los mejores jugadores de la historia.

“Lo hicieron parecer un delincuente de poca monta“, afirmó Debbie, hija de Reisman. “Mi padre no era así. Me hacía sentir especial cuando era niña. Quiero que la gente lo sepa”.

La familia señaló escenas específicas que consideran falsas y ofensivas. Josh Reisman, otro nieto, mencionó una en particular: “La escena que no puedo sacar de mi mente es cuando el financiero lo azota. Eso fue humillante y desesperado, y no representa lo que él defendía… Se habría sentido mortificado si estuviera vivo”.

También cuestionan el uso de material de la autobiografía de Reisman, ‘The Money Player’ (1974), el cual, aseguran, fue utilizado sin su consentimiento o reconocimiento. Para ellos, estas decisiones responden más a una búsqueda de impacto visual y al estilo característicamente intenso y caótico de los hermanos Safdie, que a un retrato honesto.

Críticas hacia películas inspiradas en hechos reales

La controversia de ‘Marty Supreme’ se inscribe en un debate recurrente en el cine basado en hechos reales. Películas como ‘Bohemian Rhapsody‘, ‘The Social Network‘ y, recientemente, Michael han enfrentado críticas similares por parte de familiares o personas cercanas, al priorizar una narrativa cinematográfica dramática sobre la fidelidad histórica.

Aunque los creadores de ‘Marty Supreme’ se han cubierto legalmente al presentarla como una obra “inspirada”, este matiz no ha sido suficiente para calmar el descontento de la familia del jugador de ping-pong.

