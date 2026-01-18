Gwyneth Paltrow confiesa su preocupación por las escenas íntimas en ‘Marty Supreme’

‘Marty Supreme’ se ha convertido en el mayor éxito de A24 y, sin duda, la química de los actores Gwyneth Paltrow y Timothée Chalamet es evidente. Sin embargo, recientemente, la actriz confesó que las escenas íntimas se convirtieron en un gran reto para ella.

Paltrow, quien en el momento del rodaje tenía 53 años frente a los 27 de Chalamet, le confesó a su amiga Demi Moore, después de una proyección de la película, según People que: “Eran muchas escenas de sexo… y yo también estaba un poco preocupada, porque hacía mucho que no hacía ese tipo de cosas”, admitió la actriz, añadiendo que la diferencia generacional resultaba imposible de ignorar:

“Él tenía 27 o 28, y yo 50 y tantos, y, quiero decir, es raro”. Gwyneth Paltrow

El impacto de estas escenas trascendió el set y llegó hasta la vida familiar. Paltrow también le relató el momento incómodo que vivió su hijo menor, Moses, durante la premiere en Los Ángeles: “¡Mi pobre hijo! ¿Te imaginas cuando vino al estreno? Quería morirse”.

Sin embargo, la realidad en el set fue otra. En una entrevista para VanityFair, Paltrow elogió el profesionalismo de Chalamet, a quien describió como “brillante, comprometido, cómodo y seguro de sí mismo”, afirmando que el proceso finalmente se sintió “muy cómodo y estuvo bien”.

Un éxito en el cine independiente

‘Marty Supreme’, la apuesta más ambiciosa y costosa de A24 con un presupuesto de 70 millones de dólares, transformó las cifras de taquilla en Estados Unidos.

La película, que ya superó los 80 millones de recaudación doméstica convirtiéndose en el título más exitoso del estudio en Norteamérica, logró algo más: situar en primer plano los límites entre la ficción y la intimidad de sus estrellas, convirtiendo las experiencias personales de sus protagonistas en parte central de su narrativa.

La dirección de Safdie combinó hábilmente humor y drama deportivo para retratar el ascenso y las caídas de Marty Mauser, un vendedor de zapatos que sueña con ser el mejor jugador de tenis de mesa en los años cincuenta.

El filme, estrenado en la temporada de fin de año, demostró su poder de permanencia al mantenerse entre los favoritos del público incluso en su quinta semana.

El éxito de taquilla se ha visto respaldado por el reconocimiento crítico. Timothée Chalamet, pieza central del fenómeno, ya fue galardonado con el Golden Globes y el Critics Choice Award por su interpretación, y su nombre figura entre los favoritos para una nominación al Oscar.

