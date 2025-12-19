La mujer del escándalo de la “kiss cam” en concierto de Coldplay acusa de hipócrita a Gwyneth Paltrow

En su primera entrevista extensa, desde el escándalo viral que la convirtió en el centro de una tormenta mediática, Kristin Cabot, la exdirectora de Recursos Humanos de la empresa tecnológica Astronomer, reveló, al New York Times, el impacto “devastador” que el llamado #coldplaygate tuvo en su vida y lanzó una inesperada crítica contra la actriz Gwyneth Paltrow.

El incidente se originó en julio, cuando Cabot y el entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, fueron captados por la “kiss cam” durante un concierto de Coldplay. Las imágenes, que los mostraban abrazados y luego separándose bruscamente con incomodidad al verse en pantalla, se viralizaron rápidamente, alimentando rumores de una aventura extramarital.

¿Por qué acusa a Paltrow de hipocresía?

Si el escándalo fue doloroso, la respuesta de la empresa lo agravó. Para manejar la crisis, Astronomer publicó un video humorístico protagonizado por Gwyneth Paltrow, quien se presentaba irónicamente como “portavoz temporal”.

En él, la actriz ignoraba preguntas sobre el affaire y redirigía la atención a los servicios de la compañía.

Cabot, quien se declaraba admiradora del proyecto empresarial de Paltrow y Goop —por su enfoque en empoderar a las mujeres—, desaprobó profundamente esta maniobra.

“Y luego hizo esto. Pensé: ‘¿Cómo se atreve después de la paliza que ella misma recibió por todo lo del conscious uncoupling?‘ Qué hipócrita”, declaró Cabot, refiriéndose al escrutinio público que vivió la propia Paltrow tras su separación de Chris Martin.

El término “conscious uncoupling” lo popularizó la propia Paltrow en el 2014 y se refiere a una separación amistosa. El mismo replantea el divorcio como una oportunidad de crecimiento mutuo.

Como protesta, la exejecutiva afirmó que se deshizo de todos sus productos de Goop, considerando que la actriz había cruzado una línea al convertir en una broma, una situación que “arruinó” su vida profesional.

Sobre el vínculo con su exjefe

Cabot buscó “corregir la información” sobre su relación con Byron. Aseguró categóricamente al The New York Times: “No tuve una relación sexual con Andy”, describiendo el beso de esa noche como “la primera y única vez” que ocurrió algo semejante.

“Tomé una mala decisión”, admitió. “Tomé un par de bebidas y bailé y actué de manera inapropiada con mi jefe. Y eso no es poca cosa. Asumí la responsabilidad y entregué mi carrera por eso. Ese es el precio que elegí pagar”.

Reconoció haber sentido atracción por Byron, a quien llamó un “gran y feliz crush”, pero insistió en que no existía una relación extramarital en curso. En el momento del concierto, explicó, ya se encontraba en un proceso de separación “amistosa” de su segundo esposo, Andrew Cabot, hecho confirmado por una portavoz de él.

Más allá de la pérdida de su carrera, Cabot detalló el abrumador acoso público que sufrió. Comenzó a recibir insultos, amenazas de muerte y fue perseguida por paparazzis. El hostigamiento llegó a extremos cotidianos: “Un extraño me dijo que no merecía respirar el mismo aire”, relató.

Su mayor temor aquella noche, aseguró, fue avergonzar a su entonces esposo, Andrew: “Él es un tipo increíble y no merecía eso”.

Hoy, Cabot continúa su proceso de divorcio y afirma no haberse reunido con Byron desde septiembre. Aunque no busca el “perdón” del público, sí anhela comprensión, especialmente para sus hijos.

“Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, incluso errores graves, pero que no mereces ser amenazada de muerte por eso”, concluyó.

