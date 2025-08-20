Chris Martin habló por primera vez sobre la polémica con la kiss cam en uno de su shows

Chris Martin habló por primera vez sobre el polémico incidente con la “kiss cam” en uno de los conciertos de Coldplay, en el Gillette Stadium de Foxboro, Massachusetts.

Durante ese show, la tradicional “kiss cam” enfocó a Andy Byron, en ese entonces CEO de la empresa tecnológica Astronomer, acompañado de Kristin Cabot, ejecutiva de recursos humanos de la misma compañía. Ambos estaban muy abrazados muy cariñosos disfrutando del show.

Al darse cuenta de que la cámara los enfocó su reacción fue inmediata: se separaron de forma brusca. La escena rápidamente se volvió viral debido a la visible incomodidad de ambos.

De inmediato, la reacción de ambos se viralizó y se generó un escándalo al revelarse que ambos estaban casados con otras personas, lo que provocó que Byron y Cabot renunciaran a sus cargos y se abriera una investigación interna en la empresa.

Ahora, un mes después de la polémica, Chris Martin abordó el tema públicamente durante un concierto en Kingston upon Hull, Inglaterra.

Con su característico humor e ironía, el cantante llamó al evento “un desastre”, pero defendió la continuación del uso de la “kiss cam” en sus shows.

Según Martin, esta dinámica busca ser un momento de conexión y diversión con el público, una tradición establecida durante varios años de giras. Expresó que pese a la polémica y la viralización del incidente, Coldplay seguirá usando la cámara porque, “si la vida te da limones, tienes que hacer limonada”.

Además, el cantante también agradeció a los fans que siguen asistiendo a los conciertos a pesar de lo sucedido, dejando claro que no tienen intención de eliminar esta interacción del espectáculo.

Martin también advirtió con tono divertido que el público debe estar preparado para aparecer en la pantalla grande.

Seguir leyendo:

· Chris Martin versiona ‘Love Story’ de Taylor Swift en Viena

· Chris Martin fue un gran apoyo para Shakira durante su separación con Piqué

· Chris Martin anuncia cuándo dejará de grabar álbumes el grupo Coldplay