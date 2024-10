Chris Martin anuncia cuándo dejará de grabar álbumes el grupo Coldplay

El grupo británico Coldplay lanzará el 4 de octubre Moon Music, su décimo álbum, y al promocionarlo el cantante Chris Martin informó que la banda sólo grabará dos discos más, para después dedicarse a hacer giras en las que interpretarán sus éxitos pasados, de la misma forma que lo hará Oasis el año próximo.

Entrevistado para New Musical Express, Martin, de 47 años, explicó cómo será esa fase en la carrera del grupo: “Llegaremos a un punto en el que será divertido no relanzar álbumes (en ediciones especiales), sino recordar el material anterior, disfrutarlo de nuevo y hacer cosas específicas para esos períodos”.

“Tengo una idea para otro tipo de espectáculo, que es más bien una mezcla de todo”, dijo el vocalista. “Quizá no siempre se trate de estar en estadios, pero puedes hacer pequeñas cosas en las que intentes tocar las canciones poco conocidas”.

Martin reconoce el esfuerzo de su banda, que lanzó su primer disco hace 24 años y que poco a poco fue haciéndose de millones de fans. “No me molesta que no haya otro Coldplay, pero sí me molesta que no haya artistas que sean libres de empezar desde abajo y trabajar para ir subiendo. Así, para cuando llegan a tocar en los estadios, son realmente buenos. No puedes simplemente lanzarte a eso.

“De todos los artistas que tocarán en estadios el año próximo, no es casualidad que todos comenzaran en una camioneta, conduciendo y tocando en pubs: Oasis, Coldplay, Ed Sheeran, la verdad es que todos están ahí. Taylor Swift probablemente ha tocado más que nadie en pequeños locales y ferias del condado de Nashville”.

Es un hecho que el grupo tiene muy delimitados sus objetivos para cuando terminen de grabar su álbum número 12, pero mientras tanto Chris Martin sigue trabajando con la misma intensidad. “Siento que dentro de unos años las cosas podrían ser así para mí, pero no ahora mismo. Ahorita tengo muchas ganas de ir a trabajar todos los días. Es una imagen muy clara de lo que se supone que debemos hacer”.

