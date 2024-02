Dakota Johnson y Chris Martin disfrutan de las playas de México

Dakota Johnson, actriz reconocida por su papel en ‘Madame Web’ y en ‘Fifty Shades of Grey’, fue vista recientemente en Bahía de Banderas junto a su novio, Chris Martin, vocalista de Coldplay. La pareja disfrutaba de las playas en un exclusivo complejo de Punta de Mita y también se les ha visto pasear por Puerto Vallarta.



La relación entre Johnson y Martin comenzó a finales de 2017, y su primera aparición pública juntos tuvo lugar en enero de 2018, durante la presentación de la Colección Otoño-Invierno 2018 de la diseñadora británica Stella McCartney.



Aunque algunos medios de espectáculos sitúan a la pareja en las playas de Puerto Vallarta, los residentes locales indican que están en Punta de Mita. El portal de espectáculos estadounidense TMZ publicó fotografías de la pareja, en las que se observa a la actriz luciendo un traje de baño blanco con cuello halter mientras disfruta del mar junto a Chris Martin.



En estos días, Dakota Johnson ha ganado relevancia debido al estreno de la película “Madame Web” en México; sin embargo, el filme no ha sido bien recibido por el público, siendo calificado por los críticos de cine como un fracaso en la taquilla.

Dakota Johnson explica por qué no ve sus propias películas, incluyendo “Madame Web”

Dakota Johnson ha optado por no ver su película más reciente, “Madame Web”, y su explicación puede resultar sorprendente. La estrella, quien interpreta al personaje principal en este nuevo filme de superhéroes, compartió con MagicFM a principios de esta semana su incertidumbre sobre cuándo verá la película, vacilando entre afirmar que “probablemente no la verá” o mencionar vagamente que lo hará “algún día”.



Sin embargo, Dakota Johnson aclaró que su decisión no se limita específicamente a “Madame Web”; de hecho, ella “no disfruta” viendo ninguna de sus películas. Según explicó la actriz de “Fifty Shades of Grey”, esto le sirve como una especie de protección ante una posible crisis existencial, considerando que evitar ver sus propias películas es una forma de cuidar su bienestar emocional.



Esta estrategia no es única de Johnson; otros actores y actrices como Meryl Streep, Adam Driver, Emma Stone, Nicole Kidman y más, también han admitido que prefieren evitar ver sus propios proyectos cinematográficos.



“Madame Web”, donde Johnson interpreta a una paramédica clarividente, tiene una conexión tenue con el universo de películas de Sony Pictures, que incluye tanto “Venom” como “Morbius” de 2022, protagonizadas por Jared Leto. A pesar de esto, las críticas hacia “Madame Web” no han sido muy entusiastas, obteniendo un 13% en Rotten Tomatoes.



Sin embargo, en lo que respecta al cuidado personal, al menos Johnson tiene una respuesta clara cuando se le pregunta si busca su propio nombre en Google. “¡No! Dios no”, declaró esta semana la hija de Melanie Griffith y Don Johnson a MagicFM. “Dios mío, no”.

Fracasa el estreno de ‘Madame Web’, Sony re evalúa estrategia en el universo de superhéroes

El reciente estreno de “Madame Web” por parte de Sony Pictures ha resultado ser un descalabro en términos de taquilla, lo que ha llevado a la compañía a replantear sus futuros proyectos cinematográficos. A pesar de contar con un elenco de estrellas liderado por Dakota Johnson, la película no logró cautivar al público y ha sembrado dudas sobre la viabilidad de futuros proyectos de superhéroes protagonizados por mujeres.

La cinta, que debutó mundialmente con una recaudación decepcionante de 52 millones de dólares, fue objeto de duras críticas y no logró conectar con la audiencia. Esta falta de resonancia ha puesto en tela de juicio los planes de Sony para desarrollar una franquicia en torno al personaje de Madame Web, así como sus futuros spin-offs centrados en las Spider-Women.

No obstante este revés, Sony aún mantiene la esperanza de encontrar el éxito con futuros proyectos como “Kraven” y “Venom 3”. Ambas películas, programadas para estrenarse próximamente, podrían ofrecer una nueva dirección para el universo cinematográfico de Sony y ayudar a compensar las pérdidas generadas por “Madame Web”.

