Chris Martin revela que para sentirse bien sólo come una vez al día

El cantante británico Chris Martin dio a conocer que sólo come una vez al día, lo cual ha hecho que se sienta bien y con energía en el escenario; curiosamente ese regimen lo tomó de Bruce Springsteen, lo cual sorprendió a sus seguidores.

Durante una entrevista con Conan O’Brien Martin, de 46 años, reveló cómo es que surgió todo: “En realidad, ya no ceno. Dejo de comer a las 4pm. Tuve la suerte de comer con Bruce Springsteen el año pasado. De todas maneras estaba en una dieta estricta, pero dije: ‘Bruce se ve mucho mejor que yo’, y su esposa Patti me dijo: ‘Él sólo come una vez al día’, por lo que dije: ‘Bueno, ése es mi próximo reto'”.

Con anterioridad Chris comentó que en su dieta evita los productos lácteos, ya que lo hacen sentir mal. Sin embargo, siempre ha consumido pescado y vegetales, algo que hace tiempo reveló su ex esposa Gwyneth Paltrow, quien siempre ha promovido la vida saludable.

Sigue leyendo: