Gwyneth Paltrow recuerda el día que se negó a filmar una escena íntima con Ethan Hawke

Las estrellas de Hollywood Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow abrieron el baúl de los recuerdos y revelaron varios detalles de su experiencia al trabajar juntos durante el rodaje de la cinta “Great Expectations” (1998), adaptación de la novela de Charles Dickens que fue dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

En una charla reciente liderada por ambos artistas, salieron a relucir algunos de los retos que vivieron durante la filmación de dicha pieza cinematográfica, incluyendo aquel en el que la histrionisa rechazó rodar una escena íntima con su coprotagonista, la cual había sido propuesta por el director.

Esta consistía, según el testimonio de Ethan Hawke, en una secuencia de carácter íntimo en la que el personaje de la famosa recibiría sexo oral de parte de él: “La cámara va a bajar por tu vientre, subir por tu pecho y luego enfocarte la cara mientras llegas al éxtasis. Y cuando llegues al éxtasis, la luz explotará como el sol”, detalló.

“Alfonso, nunca voy a hacer eso”, respondió Gwyneth Paltrow en ese entonces al ser abordada por el cineasta mexicano. “Realmente me molestaba”, recordó la famosa entre risas.

De acuerdo con la histrionisa, la razón detrás de su decisión fue el temor a que su familia la viera en una situación “comprometedora” junto a Hawke: “Me sentí realmente incómoda con la idea de que mi padre y mi abuelo vieran ese tipo de cosas”, añadió.

Sin embargo, para la estrella de historias como “” y “” hoy en día realizar una escena como esta no representaría un problema: “Tal vez fui demasiado recatada en ese momento (…) Ahora no me importaría”, señaló durante la charla.

En respuesta, Ethan Hawke valoró la forma en que su compañera gestionó aquel momento: “Tenías conciencia de cómo funciona el negocio y de cómo podrían manipularse esas imágenes, y de lo que significaba para tu papá”, aplaudió el galán.

Seguir leyendo:

• Gwyneth Paltrow recuerda su romance con Brad Pitt y lo compara con el príncipe William

• La mujer del escándalo de la “kiss cam” en concierto de Coldplay acusa de hipócrita a Gwyneth Paltrow

• Gwyneth Paltrow vende su lujosa mansión en Los Ángeles por $22 millones