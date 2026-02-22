Los Premios BAFTA ignoran a Timothée Chalamet en la categoría de ‘Mejor Actor’

La temporada de premios siempre tiene sus dosis de sorpresas, pero lo ocurrido este domingo en la 79ª edición de los premios BAFTA fue un auténtico terremoto con réplicas que se pueden sentir hasta la ceremonia de los Oscar en marzo. Los premios de la academia británica, tradicionalmente un fiel reflejo de lo que ocurrirá después en Los Ángeles, rompió todos los esquemas.

La categoría que más sorprendió fue la de Mejor Actor, siendo el inglés Robert Aramayo, quien se llevó el preciado galardón por su actuación en ‘I Swear’, una película que aún no tiene fecha de estreno en Estados Unidos. Sin duda, la gran víctima de esta sorpresa fue Timothée Chalamet, quien partía como favorito tras sus victorias en los Golden Globes y los Critics’ Choice Awards por su papel en “Marty Supreme”.

Se trata de un hito que no se veía desde 2001, cuando Jamie Bell ganó por ‘Billy Elliot’: un actor no nominado al Oscar se impone en los BAFTA.

Una derrota que enciende las alarmas

Sin embargo, su derrota en Londres enciende todas las alarmas, según lo que relata Page Six, ya que históricamente, los BAFTA han acertado al ganador del Oscar al ‘Mejor Actor’ en diez de las últimas once ocasiones (la única excepción fue Austin Butler).

Dado que uno de cada cuatro votantes de la Academia de Hollywood reside en el extranjero y comparte gustos con el electorado británico, el traspié de Chalamet revela una debilidad inesperada en su camino hacia la estatuilla.

Después de esto, Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another”), cuya película se llevó el premio a Mejor Película, Michael B. Jordan (‘Sinners’) y el brasileño Wagner Moura (“The Secret Agent”) emergen como amenazas reales para el joven actor.

Sin embargo, no todo está dicho, la próxima parada: los premios del Sindicato de Actores (SAG), será crucial. Un triunfo allí podría darle a Chalamet el impulso necesario, como le ocurrió a Brendan Fraser en 2023. Pero, el historial juega en su contra: ganó en los SAG el año pasado y ningún actor ha repetido victoria en esta categoría de forma consecutiva.

Pese a este panorama para Charlamet, la película ‘One Battle After Another’ y su director, Paul Thomas Anderson, se perfilan como los grandes favoritos para los Oscar que promete emociones fuertes el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre.

