¿Quiénes serán los presentadores de los premios Oscar?
La Academia reveló una nueva lista de celebridades que subirán al escenario del Dolby Theatre el próximo 15 de marzo para entregar las codiciadas estatuillas
La cuenta regresiva para la edición 98 de los Premios Oscar entró en su fase definitiva. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció esta semana una nueva tanda de presentadores que se sumarán a la gala más importante del cine, entre los que destacan nombres como Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal.
La participación de Hathaway generó especial entusiasmo entre los seguidores, marcando su regreso a la ceremonia tras haberla conducido en 2011. Por su parte, Downey Jr., reciente ganador del Oscar, y Mescal, cuya carrera sigue en ascenso meteórico tras el éxito de Gladiador II, aportan un equilibrio de experiencia y frescura a la producción.
Además de estas estrellas, la organización confirmó la presencia de figuras internacionales y veteranos de la industria. Entre los nombres ratificados figuran el español Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Adrien Brody y Zoe Saldaña. También se unirán al grupo Priyanka Chopra Jonas, Will Arnett, Maya Rudolph, Kumail Nanjiani y Chase Infiniti.
La gala será conducida por segundo año consecutivo por el comediante Conan O’Brien, cuya química con la audiencia y estilo humorístico fueron bien recibidos en la edición anterior.
Presencia latina y favoritos
Esta edición se caracteriza por una fuerte presencia internacional. Películas como la brasileña O agente secreto, con Wagner Moura, y la española Sirat, de Oliver Laxe, pusieron el foco en el talento iberoamericano.
En cuanto a las candidaturas, la cinta de terror sobrenatural Sinners parte como la gran favorita con un número histórico de nominaciones: 16 en total.
La ceremonia se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en Los Ángeles y será transmitida a través de ABC y en la plataforma Hulu.
