¿Quiénes serán los presentadores de los premios Oscar?

La cuenta regresiva para la edición 98 de los Premios Oscar entró en su fase definitiva. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció esta semana una nueva tanda de presentadores que se sumarán a la gala más importante del cine, entre los que destacan nombres como Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal.

La participación de Hathaway generó especial entusiasmo entre los seguidores, marcando su regreso a la ceremonia tras haberla conducido en 2011. Por su parte, Downey Jr., reciente ganador del Oscar, y Mescal, cuya carrera sigue en ascenso meteórico tras el éxito de Gladiador II, aportan un equilibrio de experiencia y frescura a la producción.

Además de estas estrellas, la organización confirmó la presencia de figuras internacionales y veteranos de la industria. Entre los nombres ratificados figuran el español Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Adrien Brody y Zoe Saldaña. También se unirán al grupo Priyanka Chopra Jonas, Will Arnett, Maya Rudolph, Kumail Nanjiani y Chase Infiniti.

La gala será conducida por segundo año consecutivo por el comediante Conan O’Brien, cuya química con la audiencia y estilo humorístico fueron bien recibidos en la edición anterior.

Presencia latina y favoritos

Esta edición se caracteriza por una fuerte presencia internacional. Películas como la brasileña O agente secreto, con Wagner Moura, y la española Sirat, de Oliver Laxe, pusieron el foco en el talento iberoamericano.

En cuanto a las candidaturas, la cinta de terror sobrenatural Sinners parte como la gran favorita con un número histórico de nominaciones: 16 en total.

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en Los Ángeles y será transmitida a través de ABC y en la plataforma Hulu.

