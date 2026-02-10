Latinos se dejaron ver en el almuerzo de los nominados a los Premios Óscar

BEVERLY HILLS, CA – La carrera por los Premios Óscar entró en la recta final con el tradicional almuerzo de los nominados, que se celebró este martes en el hotel Beverly Hilton, el escenario habitual de eventos como los Globos de Oro que, aunque está en plena renovación, volvió a vestirse de gala para recibir a las estrellas de Hollywood.

Entre las diferentes celebraciones que la Academia del Cine organiza cada año, el “Oscars Nominees Luncheon” es una de las más relajadas. Acuden casi todos los nominados de todas las categorías, un total de 230 nominados de 29 países diferentes en esta 98ª edición. Después de un cocktail que se alargó más de una hora, los invitados se sentaron en mesas redondas y escucharon algunos consejos sobre la gran noche de los premios que tendrá lugar el 15 de marzo.

Tras el almuerzo, los nominados fueron llamados uno a uno por el actor Lou Diamond Phillips y, reunidos en el escenario, se tomaron la foto oficial de familia. En primera fila y en el centro, un habitual de estas celebraciones: Guillermo del Toro.

Representación latina

El director mexicano nominado por “Frankenstein” fue de los más puntuales. Poco después de las 11 am llegaba a hacer el check-in y nos comentaba que él los domingos juega a hacer “monstruos con muñequitos”, así que no pudo ver el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, un momento que muchos aún estaban comentando dos días después.

El director de “The Secret Agent”, Kleber Mendoça Filho, estaba muy orgulloso de que Brasil tuviera un film nominado a Mejor Película por segundo año consecutivo, y se mostró crítico con la Administración Trump: “Estados Unidos quieren seguir siendo líderes, pero están destruyendo alianzas”, comentó. “Por eso fue tan bonito ver el show de Bad Bunny en el Super Bowl, nombrando a todos los países de América”. Poco después llegó enfundado en un abrigo largo de lana su actor principal, Wagner Moura, que también aspira a la estatuilla dorada.

“Lo amamos”, dijo sobre su compatriota Benito Antonio Martínez Ocasio el boricua Benicio del Toro, nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel en “One Battle After Another”. Cerca de él se situaba el protagonista del film, Leonardo DiCaprio.

Otra hispana nominada este año es Nidia Santiago, productora de “Little Amélie or the Character of Rain”, que luchará por el premio a Mejor Película Animada. Santiago, quien ya lleva más tiempo viviendo en Francia que en su México natal, lució una bonita camisa diseñada por su hermana y un broche hecho por su mamá: “Siempre me gusta traer a estos eventos cosas hechas por mi familia”.

El australiano Jacob Elordi y el director español Óliver Laxe, sin duda los dos hombres más altos del salón, se saludaron efusivamente durante el cocktail. Laxe está nominado a Mejor Película Internacional por su sorprendente “Sirat”. Elordi, uno de los actores de moda en Hollywood que estrena esta semana “Wuthering Heights”, buscará el premio a Mejor Actor de Reparto por su trabajo como el monstruo en “Frankenstein”.

Más tarde llegaron caras tan conocidas como la de Timothée Chalamet -favorito a Mejor Actor por su papel en “Marty Supreme”– y sus rivales en la categoría: Michael B. Jordan por “Sinners”, Ethan Hawke por “Blue Moon” y los citados DiCaprio y Moura.

Steven Spielberg -productor de “Hamnet”, nominada a Mejor Película-, Emma Stone -otro año más aspirante a Mejor Actriz por “Bugonia”-, y las candidatas a Mejor Actriz de Reparto Elle Fanning (por “Sentimental Value”) y Teyana Taylor (por “One Battle After Another”) charlaron muy animados con todos los que se les acercaban.

Discursos “de corazón”

“Sus historias son la mayor verdad que tenemos”, dijo la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, haciendo referencia a la situación política global. “Las películas pueden cambiar perspectivas”.

Howell Taylor apuntó además que algunos nominados no pudieron estar presentes en el almuerzo por la situación en sus países. Es el caso de Mehdi Mahmoudian, co-guionista de “It Was Just An Accident”, película iraní del director Jafar Panahi. Mahmoudian fue arrestado hace dos semanas en Irán por firmar un comunicado crítico con el régimen de Ali Khamenei.

Howell Taylor terminó recomendando a los presentes cómo afrontar el discurso la noche de los Oscars si terminan siendo premiados, recordando que tienen buenas opciones, “una oportunidad entre cinco”

“Hagan que su discurso se sienta auténtico, con corazón. El impulso inicial es querer agradecer a todo el mundo, pero seguro se van a olvidar de alguien. Piensen en cambio en qué supone ese momento para ustedes”.

