La lista de las ausencias más sonadas en las nominaciones al Oscar 2026

Sin duda, la temporada de premios no estaría completa sin las nominaciones al Oscar. Tras meses de campañas, entrevistas, festivales y apariciones, ¡la espera ha terminado! Y, como era de esperar, el jurado de la Academia dejó algunas sorpresas y, sobre todo, varias ausencias notorias.

A continuación, presentamos una lista de los mayores “desaires” de estas nominaciones.

‘Wicked: For Good’: sin ninguna nominación

La segunda parte de ‘Wicked’ captó la atención del público y recibió buenas críticas por parte de los especialistas. Tras haber logrado varias nominaciones en los Golden Globes y estar en la lista larga de los BAFTA, se esperaba que la Academia la tuviera en cuenta, pero no fue así.

Ariana Grande no consiguió la nominación en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, y la película tampoco fue mencionada en diseño de producción o vestuario. También sorprendió que ninguna de sus dos canciones formara parte de la lista de candidatas.

Paul Mescal, fuera de Mejor Actor de Reparto

Según varios críticos, la actuación de Paul Mescal en ‘Hamnet’ merecía estar entre los nominados a Mejor Actor de Reparto, pero finalmente quedó fuera. En la película, Mescal interpreta a William Shakespeare y, para muchos, este es considerado su mejor papel.

Miley Cyrus no logró la nominación

La canción ‘Dream as One’ de Miley Cyrus, incluida en el universo de ‘Avatar’, sorprendió al no ser nominada en la categoría de Mejor Canción Original. Todo indicaba que Cyrus se estaba preparando para este momento, ya que durante meses promocionó el tema intensamente.

Jesse Plemons, sin nominación

Jesse Plemons ofreció una actuación magistral en ‘Bugunia’; sin embargo, al jurado no le pareció suficiente para merecer una mención.

Guillermo del Toro también fuera

El director mexicano, Guillermo del Toro, parecía ser una apuesta segura para la nominación a Mejor Dirección por lo que hizo en ‘Frankenstein’, pero también lo dejaron por fuera.

Pese a estos desaires, también hubo varias sorpresas, como la nominación de ‘F1’ en el apartado de Mejor Película. La Academia también le apostó al cine de terror y siguió el patrón de otros premios al nominar a Amy Madigan por ‘Weapons’ como Mejor Actriz de Reparto.

Otro momento inesperado fue la nominación de Kate Hudson en la categoría de Mejor Actriz por su participación en ‘Song Sung Blue’. Sin duda, la actriz tuvo una gran campaña promocional antes del estreno, ¡y todo indica que valió la pena!

La ceremonia de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 7 p.m. (ET).

Seguir leyendo: