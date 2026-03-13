Pedro Pascal y Nicole Kidman se suman a la lista de presentadores de los Premios Oscar 2026

Cada vez falta menos para la velada de los Premios Oscar 2026, que reunirá a decenas de estrellas y celebrará lo mejor del cine y la televisión. De cara a este gran evento, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha dado a conocer una nueva lista de famosos que formarán parte de esta fiesta con la importante labor de presentar a los ganadores.

En esta nueva ronda de estrellas figuraron nombres de gran popularidad en la escena actoral actual, incluyendo al protagonista de “The Mandalorian”, “The Last of Us” y “Gladiador II”, Pedro Pascal.

Al asegurar su presencia, el galán de Hollywood toma un breve descanso en la filmación de la cinta “De Noche”, proyecto que se realiza en México y protagoniza junto al actor Danny Ramirez. Esta producción, dirigida por Todd Haynes, está ambientada en un Los Ángeles de la década de 1930 y “sigue a un detective y un profesor que desarrollan una relación sentimental en medio de un contexto marcado por corrupción política y tensiones sociales”, se lee en la sinopsis.

A la par del chileno, se encontrará la estrella de “Bombshell” y “Birth”, Nicole Kidman. Mientras que personalidades como Jimmy Kimmel, Rose Byrne, Channing Tatum, Lewis Pullman, Sigourney Weaver y el nominado Wagner Moura, también dijeron que sí a esta importante labor como presentadores.

Durante las semanas previas, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas también confirmó la participación de: Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Adrien Brody y Zoe Saldaña.

A este grupo selecto de presentadores se suman: Priyanka Chopra Jonas, Will Arnett, Maya Rudolph, Kumail Nanjiani, Chase Infiniti, Robert Downey Jr., Paul Mescal y Anne Hathaway. Esta última marcando su regreso a la ceremonia tras haberla conducido en la edición del 2011.

Otro de los datos confirmados por el comité organizador fue el nombre del presentador oficial de la velada. Se trata del comediante Conan O’Brien, por segundo año consecutivo.

La ceremonia de los Premios Oscar 2025 se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y será transmitida en vivo desde las 17:00 a través de ABC y en la plataforma Hulu.

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