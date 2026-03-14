Los Oscars 2026 incluirán por primera vez la categoría de “Mejor Dirección de Casting”

La 98.ª edición de los Premios Oscar se perfila para convertirse en una velada histórica, no solo por la lista de récords que cintas como “Sinners” y “Marty Supreme” han conseguido romper, sino también por la incorporación de una nueva categoría que reconoce el trabajo detrás de la construcción de un reparto: “Mejor Dirección de Casting”.

Esta decisión de la Academia atiende a la petición colectiva de sus miembros de reconocer de forma oficial la ardua labor que representa la construcción de un reparto. Y es que fue apenas en el año 2013 cuando se añadió la rama de “Directores de casting” a la lista de miembros, permitiéndoles votar en las categorías generales.

Pese a este historial, esta no será la primera vez que algún profesional de este rubro es reconocido por la Academia. El primero en recibir una distinción por parte del colectivo fue Lynn Stalmaster, encargado de armar el elenco de la cinta “First Blood” (1982), protagonizada por Sylvester Stallone. El director de casting recibió, en 2016, un Oscar honorífico por su destacada trayectoria en la industria.

Le siguió Juliet Taylor con una estatuilla similar en 2024 por su contribución al cine a través de títulos emblemáticos como: “Sleepless in Seattle” y “Midnight in Paris”.

Este 2026, los Oscars verán desfilar a fuertes contendientes en la categoría de “Mejor Dirección de Casting”, haciendo impredecible el nombre del ganador. Para elegirlo, se pidió a los votantes que evaluaran la colaboración entre el director y los productores en la selección del elenco desde un lente creativo y diferenciado de uno meramente técnico.

En este sentido, los primeros nominados en la historia de esta categoría son: Nina Gold, por “Hamnet”; Jennifer Venditti, gracias a “Marty Supreme”; Cassandra Kulukundis, de “One Battle After Another”; Gabriel Domingues, por “O Agente Secreto”; y Francine Maisler, de la mano de “Sinners”.

Esta suma a la lista de categorías dentro de la distinguida gala de premios es la primera en la competencia desde la creación de la terna a “Mejor película animada” en 2001, cuando “Shrek” se convirtió en la primera cinta en obtener dicha estatuilla.

Los ganadores de la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026 se darán a conocer este domingo 15 de marzo durante la transmisión en directo desde la cadena ABC y la plataforma Hulu.

Por su parte, la cinta “Sinners” se ha coronado como la producción más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas. Le sigue “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, con 13 nominaciones.

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