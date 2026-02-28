Guía completa: Cómo emparejar un nuevo control a tu Fire TV paso a paso

Configurar un nuevo control para tu Fire TV cuando el anterior se dañó suena a drama casero, pero en realidad el proceso es bastante sencillo si sigues algunos pasos clave y tienes claro qué necesitas antes de empezar.​

Cómo emparejar el nuevo control directamente

Si tu Fire TV está encendido y puedes ver la pantalla de inicio, lo normal es que el sistema detecte el nuevo control con una combinación de teclas muy simple.

Mantén el control cerca del Fire TV, preferiblemente a menos de tres metros sin obstáculos. Presiona y mantén el botón Home del nuevo control durante unos 10 a 20 segundos hasta que el dispositivo intente emparejarse. En pantalla deberías ver un mensaje que indica que el nuevo control se ha conectado, o notarás que puedes moverte por la interfaz con normalidad.

Si no aparece nada y el control no responde, puedes probar una combinación extra en algunos modelos presionando Select y Play/Pausa al mismo tiempo durante unos segundos para forzar la detección.​

Cuando el emparejamiento automático falla, el truco clásico es reiniciar el Fire TV

Desconecta el Fire TV de la corriente durante unos 10 a 60 segundos y vuelve a conectarlo.

Espera a que llegue a la pantalla de inicio y repite el proceso de mantener presionado el botón Home en el nuevo control.

Este reinicio ayuda a que el Fire TV “olvide” sesiones anteriores y vuelva a buscar un control nuevo con más facilidad.

Qué hacer si no tienes ningún control funcionando

Aquí viene el escenario más común cuando el control viejo se dañó por completo

necesitas una forma alternativa de navegar por los ajustes para agregar el nuevo mando.

La opción más práctica es usar la app Amazon Fire TV en tu teléfono

Descarga la app oficial Amazon Fire TV en tu Android o iPhone desde la tienda de aplicaciones.

Conecta tu móvil a la misma red WiFi donde está tu Fire TV.

donde está tu Fire TV. Abre la app, selecciona tu dispositivo Fire TV y sigue las instrucciones de vinculación con un código que aparecerá en pantalla.

Una vez conectada, la app se convierte en un control táctil con flechas y botón Home.

Con la app ya funcionando, ahora sí puedes ir a la ruta interna de configuración del control

Desde la pantalla de inicio, ve a Configuración usando la app como control.​ Entra en la sección Controllers and Bluetooth Devices donde se gestionan mandos y accesorios Bluetooth. Selecciona Amazon Fire TV Remotes para ver los controles vinculados.​ Elige Add New Remote que te permite agregar un mando adicional. En este momento presiona y mantén el botón Home de tu nuevo control durante unos 10 segundos. Cuando el Fire TV detecte el nuevo control, aparecerá en la lista y solo tendrás que seleccionarlo usando la app para confirmar el emparejamiento.

Después de eso, prueba mover la interfaz solo con el nuevo mando y si responde bien, ya puedes dejar el móvil como plan B y usar el control físico como siempre.​

En casos extremos, también puedes conectar un teclado o mouse USB mediante un adaptador OTG a algunos modelos de Fire TV Stick para tener control mínimo de la interfaz y llegar al mismo menú de configuración.​

Consejos extra para que todo funcione perfecto

Hay varios detalles que pueden marcar la diferencia para que tu nuevo control funcione de forma estable desde el primer día.

Si el control no empareja, intenta reiniciar el Fire TV y repetir el proceso con el botón Home mantenido más tiempo.

y repetir el proceso con el botón Home mantenido más tiempo. En algunos modelos de control puedes hacer un reset completo

por ejemplo, quitando las baterías, desenchufando el Fire TV durante unos 60 segundos, luego reconectando todo y repitiendo el emparejamiento.

por ejemplo, quitando las baterías, desenchufando el Fire TV durante unos 60 segundos, luego reconectando todo y repitiendo el emparejamiento. Mantén el Fire TV actualizado entrando en Ajustes y revisando la opción de actualización de software, ya que algunas mejoras corrigen problemas de conexión con controles.​

entrando en Ajustes y revisando la opción de actualización de software, ya que algunas mejoras corrigen problemas de conexión con controles.​ Si usas un control de terceros, revisa que sea compatible con Fire TV y sigue el mismo flujo de emparejamiento desde el menú de controles y dispositivos Bluetooth.​

Cuando nada de esto funciona, siempre queda la opción de usar la app de Fire TV como control principal por un tiempo o contactar al soporte de Amazon para comprobar si tu dispositivo tiene algún problema más profundo.

Con estos pasos tienes todo lo necesario para dejar tu nuevo control de Fire TV listo para usar, incluso si el mando original se rompió o desapareció en el sillón para siempre.

Sigue leyendo:

• Amazon renueva su línea de Fire TV premium con más funciones y mejor calidad de imagen

• Amazon Fire TV Omni QLED 65 pulgadas: la TV ideal para empezar 2026 con cine en casa

• Amazon elimina una de las mejores funciones de los Fire TV