Amazon renueva su línea de Fire TV premium con más funciones y mejor calidad de imagen

Amazon presentó este martes una nueva línea completa de televisores Fire TV, que incluye desde opciones accesibles hasta modelos Premium con tecnología avanzada, para cubrir todos los gustos y presupuestos. Entre las novedades destaca la nueva generación de la Serie Omni QLED, que llega con mejoras significativas en brillo, rendimiento y funciones inteligentes, y los Fire TV 4-Series, diseñados para ofrecer una experiencia superior en resolución y velocidad.

Novedades en la Serie Omni QLED

La nueva Serie Omni QLED se presenta como la gama alta de Amazon en televisores, disponible en cuatro tamaños: 50, 55, 65 y 75 pulgadas. Estos modelos parten de un precio inicial de 479.99 dólares, posicionándose como una opción Premium accesible dentro del mercado de televisores inteligentes.

Una de las mejoras más importantes es que la pantalla es hasta un 60% más brillante que la generación anterior, y ahora cuenta con casi el doble de zonas de atenuación local, lo que proporciona blancos más puros y negros más intensos. Esta serie incorpora tecnología Dolby Vision y HDR10 Adaptive que mejoran notablemente la calidad de imagen, haciendo que el contenido se vea más vibrante y realista.

Además, el procesador de estos televisores es un 40% más rápido que en versiones anteriores, lo que significa una navegación más fluida y tiempos de respuesta menores. La inteligencia de la Serie Omni QLED se complementa con el sistema Omnisense, que ajusta automáticamente los colores de la pantalla según la iluminación del ambiente. También, el televisor se enciende al detectar presencia y se apaga al salir para ahorrar energía, mientras la función Interactive Art responde dinámicamente a los movimientos del usuario, ofreciendo una experiencia inmersiva.

Por supuesto, la integración con Alexa+ es total, permitiendo controlar el televisor con comandos de voz para buscar programas, manejar la reproducción o incluso interactuar con el contenido y la casa inteligente desde el propio televisor.

Detalles de los Fire TV 4-Series y 2-Series

Para quienes buscan opciones más accesibles sin renunciar a calidad, Amazon también lanzó los Fire TV Serie 4 y Serie 2. La Serie 4 ofrece resolución 4K y está disponible en tres tamaños: 43, 50 y 55 pulgadas, con precios que comienzan en 329.99 dólares. Por su parte, la Serie 2 se enfoca en resolución HD con modelos de 32 y 40 pulgadas desde 159.99 dólares.

Ambas líneas cuentan con biseles metálicos ultrafinos que les dan un diseño moderno y elegante, adecuado para cualquier sala. Su nuevo procesador de cuatro núcleos hace que los televisores sean hasta un 30% más rápidos, mejorando la experiencia de uso con menús y aplicaciones que responden al instante.

También incorporan la tecnología Omnisense, lo que es una novedad para estas gamas, y la función Dialogue Boost, que amplifica la voz sin subir el volumen del ruido de fondo, ideal para evitar distracciones durante películas o series.

Preventa y entrega de los nuevos Fire TV

Amazon ha puesto estos nuevos modelos de televisores Fire TV en preventa a partir de este martes 30 de septiembre. Las entregas están programadas para comenzar a inicios de octubre, por lo que los usuarios interesados pueden reservar su equipo con anticipación para disfrutar cuanto antes de las mejoras y la integración con Alexa+.

Los dispositivos Fire TV presentados este martes incluyen además el Fire TV Stick 4K Select, un reproductor para maximizar la calidad de imagen en televisores 4K a un precio increíblemente accesible de $39.99 dólares. Este stick no solo ofrece imagen vibrante en 4K, sino que integra el sistema operativo Vega, muy eficiente, y soporte para los principales servicios de streaming.

La experiencia Alexa+ con esta generación se ha expandido para convertirse en una verdadera asistente de entretenimiento: permite encontrar contenido con solo conversar, retomar la serie justo donde se dejó, y hasta preguntarle sobre actores, música o detalles de los programas en tiempo real sin la necesidad de interrumpir la visualización con otros dispositivos.

Amazon ha confirmado que esta nueva línea Fire TV ofrece algo para todos, desde quienes buscan un televisor económico y funcional, hasta los más exigentes usuarios que prioridad la calidad de imagen, la rapidez y una integración inteligente en el hogar. La combinación de tecnología avanzada, diseño renovado y la potente Alexa+ abre una nueva era en la experiencia televisiva.

Sigue leyendo:

• Amazon Fire TV Omni Mini-LED: un TV premium por menos de $700 dólares

• Amazon Fire TV Soundbar Plus: la barra de sonido que transforma tu sala en un cine por menos de $200

• Amazon prepara el adiós a Android en Fire TV con la llegada de Vega OS