YouTube Premium Lite suma reproducción en segundo plano y descargas

Youtube anunció oficialmente que incorpora a YouTube Premium Lite dos características que los usuarios vienen solicitando desde hace meses como lo son la reproducción en segundo plano y las descargas de contenido para ver sin conexión a internet.

El anuncio fue realizado por Neal Mohan, CEO de YouTube, quien expresó entusiasmo por ofrecer a los suscriptores una mayor flexibilidad al momento de elegir su experiencia en la plataforma. Según Mohan, la decisión responde directamente al feedback recibido de los usuarios durante la fase de prueba piloto que se llevó a cabo el año pasado, cuando el servicio se amplió a nuevos mercados.

La actualización comenzó a implementarse el 24 de febrero de 2026 y se desplegará de manera gradual en todos los países donde Premium Lite ya se encuentra disponible, incluyendo Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, España y otras regiones de América Latina y Asia.

¿Qué incluye ahora YouTube Premium Lite y cómo funciona la reproducción en segundo plano?

La reproducción en segundo plano es, sin lugar a dudas, una de las funciones más esperadas por quienes usan YouTube como fuente de podcasts, conferencias, entrevistas o tutoriales. Hasta ahora, al salir de la app o apagar la pantalla del teléfono, el video simplemente se detenía. Con esta actualización, el audio continúa reproduciéndose aunque el usuario cambie de aplicación o bloquee su dispositivo móvil.

Es una diferencia enorme para quienes, por ejemplo, escuchan contenido mientras conducen, hacen ejercicio o realizan tareas del hogar. La experiencia de consumo se vuelve mucho más fluida y no interrumpe el ritmo del día a día del usuario. Sin embargo, es importante aclarar que esta función no estará disponible para Shorts ni para contenido musical, como videos musicales oficiales o canciones con licencia de socios musicales.

Para acceder a estas funciones, los suscriptores de Premium Lite no necesitan realizar ninguna acción adicional. YouTube indicó que la implementación es automática y progresiva para todos los miembros del plan en los mercados habilitados.

¿Qué ventajas ofrecen las descargas offline de YouTube Premium Lite?

La segunda gran novedad es la posibilidad de descargar videos directamente desde la plataforma para verlos sin conexión a internet. Esta función resulta especialmente valiosa para quienes viajan con frecuencia, se desplazan en el metro o viven en zonas con señal inestable. Guardar contenido con anticipación elimina la dependencia del WiFi o los datos móviles en el momento de consumo.

Hasta antes de esta actualización, las descargas offline eran una característica exclusiva del plan YouTube Premium estándar, cuyo costo es de $13.99 al mes. Con Premium Lite, que tiene un precio de $7.99 mensuales, los usuarios acceden a esta capacidad pagando aproximadamente un 40% menos. Esto convierte al plan Lite en una opción considerablemente más competitiva dentro del mercado de suscripciones de video.

Al igual que ocurre con la reproducción en segundo plano, las descargas no aplican para Shorts ni para videos musicales protegidos por acuerdos con sellos discográficos. Para acceder a esas categorías de contenido sin restricciones, el plan YouTube Premium completo sigue siendo la alternativa indicada por la propia compañía.

La decisión de YouTube de enriquecer Premium Lite responde a una estrategia más amplia de la plataforma: construir un ecosistema de suscripciones escalonado que se adapte a distintos perfiles de usuarios y presupuestos. Con más de 325 millones de suscripciones pagas en servicios como YouTube Premium, YouTube TV y Google One, la compañía busca seguir creciendo sin excluir a quienes no pueden o no desean pagar el precio más alto.

Este movimiento también llega en un contexto en el que YouTube superó los $60,000 millones en ingresos anuales durante 2025, posicionándose como la segunda empresa de entretenimiento audiovisual más grande del mundo por facturación, solo detrás de Disney. Fortalecer sus planes de suscripción es, claramente, una de las palancas clave de ese crecimiento.

