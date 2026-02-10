YouTube Music Premium estrena generador de playlists con IA: así funciona con prompts

YouTube acaba de habilitar una nueva función para que los suscriptores de YouTube Premium y YouTube Music Premium puedan crear playlists con Inteligencia Artificial a partir de prompts (sí: escribes o dictas una idea y la app arma la lista por ti).

Playlists con IA: qué es y por qué importa

La novedad es un generador de playlists con IA que ya se está desplegando para usuarios Premium en iOS y Android. La gracia no es solo “otra playlist más”, sino la promesa de pasar de “no sé qué escuchar” a “tengo una selección lista” en segundos, usando lenguaje natural (lo que tú realmente dirías).

Esto empuja a YouTube a competir más de frente con otras plataformas que llevan tiempo coqueteando con experiencias musicales guiadas por IA, más personalizadas y menos dependientes de que tú tengas que curar todo manualmente. Y, de paso, también hace que el plan Premium se vea más “con cosas exclusivas”, que es exactamente lo que YouTube quiere reforzar.

Cómo funciona el generador de playlists con prompts

El flujo es simple y está pensado para que lo encuentres rápido dentro de tu rutina normal de escuchar música.

Entras a la pestaña Library .



. Tocas el botón “New” .



. Seleccionas la opción “AI playlist” .



. Escribes o usas voz para introducir el prompt (tu instrucción).

A partir de ahí, puedes pedir playlists con descripciones tipo “raging death metal”, “sad post rock”, “progressive house mix for a chill party”, “indie pop” o “90s classic hits”, y la IA se encarga de construir una lista de reproducción basada en esa intención.

En la práctica, esto cambia la forma de “buscar música” pues ya no estás limitado a un artista, un álbum o un género exacto, sino a un estado de ánimo o un contexto (“para una fiesta chill”, “para entrenar”, “para estudiar con cero distracciones”). Para YouTube, además, es una manera de que descubras más contenido sin que tengas que ser un experto armando playlists desde cero.

YouTube viene integrando la IA en su plataforma

YouTube ha venido probando funciones similares impulsadas por IA desde hace algún tiempo. De hecho, desde julio de 2024 estaba testeando en Estados Unidos una herramienta para crear estaciones de radio personalizadas usando prompts.

Este lanzamiento también encaja con una estrategia más grande como lo es hacer que Premium “valga más”, mientras el negocio de suscripciones se vuelve cada vez más central. En esa misma línea, YouTube Music empezó recientemente a restringir a algunos usuarios gratis el acceso a letras de canciones (como un experimento con un pequeño porcentaje de usuarios con anuncios), aunque la compañía indicó que las letras siguen disponibles para la gran mayoría de usuarios gratuitos.

