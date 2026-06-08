¿Cómo fue el exclusivo baby shower de la hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira?

El cantante de raíces puertorriqueñas Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, celebraron por todo lo alto el baby shower de su hija.

El exclusivo evento se llevó a cabo en la ciudad de Miami, en una íntima pero lujosa velada que reunió a familiares y a un selecto grupo de celebridades del entretenimiento.

La exreina de belleza compartió su felicidad a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes del exclusivo festejo.

“Antes de conocerte, ya te estamos celebrando. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa era para ti, pequeña. Gracias a todos los que han hecho que este día sea tan especial para nuestra familia en crecimiento”, expresó conmovida la modelo.

La elegante recepción destacó por una sofisticada decoración en la que predominaron las tonalidades verde y rosa pastel. Asimismo, los asistentes disfrutaron de diversas dinámicas y juegos en los que el matrimonio y sus invitados demostraron sus habilidades de cara a la paternidad.

El evento se convirtió en una pasarela de estrellas. Entre los invitados de la farándula que acudieron destacan figuras como Natti Natasha, Raphy Pina, Lele Pons, Guaynaa, Prince Royce y el presentador Carlos Adyan, quienes festejaron junto a los futuros padres.

Esta bebé se convertirá en la segunda hija de la pareja y la octava en total para el famoso salsero. El primogénito de la modelo es Marcos Antonio Jr., quien próximamente cumplirá sus tres años de vida.

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