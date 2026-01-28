Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman que esperan a su segundo hijo

Luego de varias semanas de especulaciones, la parejita conformada por el cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira ha confirmado que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo. ¡Te contamos lo que se sabe hasta ahora!

Fue durante la mañana de este 28 de enero que la finalista de Miss Universo 2021 colocó una inesperada publicación en Instagram en la que reveló la noticia de su embarazo con ayuda de los dos hombres de su vida: su esposo y su primogénito, Marquito.

El anuncio consistió en una postal donde se aprecia la pronunciada pancita de embarazo de Nadia Ferreira mientras Marc Anthony y su pequeño posan su mano sobre ella en una muestra de cariño indiscutible.

A la par de la conmovedora imagen, la famosa colocó un emotivo mensaje con el que dejó entrever su felicidad por la próxima llegada de un integrante más a su familia con el cantante, especialmente en una fecha tan especial para ambos.

“Happy 3rd anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande ✨ Marquito is going to be a big brother“, escribió la paraguaya para acompañar la fotografía que ya se ha viralizado en redes sociales y desatado una ola de felicitaciones entre su comunidad digital.

Además de sus seguidores más fieles, la también conductora se volvió el blanco de palabras de cariño de algunos amigos y colegas del medio artístico, incluyendo a la participante de “La Casa de los Famosos México”, Karime Pindter.

“Que belleza, muchas felicidades hermosa”, “Felicidades a la familia Muñiz Ferreira”, “Que hermosa noticia, se merecen lo mejor”, “Bendiciones a ambos”, “Omg, que sea una niña idéntica a ti”, “Otro bebé, que hermosura” y “Nuestra futura Miss Universe”, son algunas de las muestras de afecto que se registraron tras darse a conocer la noticia.

