¿Niño o niña?: Nadia Ferreira comparte las predicciones sobre el sexo de su bebé

La expectación crece en torno a la familia Muñiz-Ferreira. Nadia Ferreira, quien se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo junto al cantante Marc Anthony, encendió las redes sociales al compartir una serie de predicciones sobre el sexo de su bebé, basadas en los síntomas y antojos que ha experimentado en las últimas semanas.

A través de un video en sus redes sociales, la modelo paraguaya y exfinalista de Miss Universo decidió jugar con sus seguidores, analizando las señales que su cuerpo le envía. Según la tradición popular, ciertos síntomas pueden “revelar” si el nuevo integrante de la familia será un varoncito o una niña antes de que se realice el anuncio oficial.

De acuerdo con lo compartido por la presentadora, los indicadores que apuntan hacia la llegada de un niño son predominantes en su caso. Nadia reveló que ha tenido antojos constantes de alimentos salados, una excelente condición en su piel (ausencia de acné), un apetito más voraz de lo habitual y, para su fortuna, una notable falta de náuseas.

Por otro lado, la balanza se inclina hacia una niña debido a otros factores experimentados, como cambios de humor repentinos y un cansancio físico más marcado. “¿Ustedes qué creen que sea? “, consultó la modelo a sus millones de seguidores, quienes rápidamente inundaron la publicación con apuestas y buenos deseos.

¿Hermanito o hermanitos?

Mientras Nadia disfruta de su embarazo en Las Vegas —acompañando a Marc Anthony en su residencia artística—, algunos seguidores han ido más allá, especulando sobre la posibilidad de gemelos debido a los antecedentes familiares del salsero.

Este bebé se convertirá en el compañero de juegos de “Marquito”, el primer hijo de la pareja que cumplirá tres años en junio. Para Marc Anthony, este será su octavo hijo, consolidando una familia numerosa que espera con ansias la llegada del nuevo integrante para completar la felicidad del hogar.

Seguir leyendo:

· Nadia Ferreira celebra los 57 años de Marc Anthony con una tierna publicación

· Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron el cumpleaños de su hijo con una gran fiesta

· Marc Anthony y Nadia Ferreira se divirtieron en el concierto de Shakira en Miami