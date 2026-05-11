Nadia Ferreira celebró su cumpleaños en el Día de las Madres y con una sorpresa de Marc Anthony

Para la supermodelo paraguaya Nadia Ferreira este domingo no fue una fecha cualquiera. La exreina de belleza vivió un día de emociones intensas al coincidir la celebración de su cumpleaños número 27 con los festejos del Día de las Madres.

En medio de este clima festivo, su esposo, el astro de la salsa Marc Anthony, no escatimó en detalles para sorprender a la mujer de su vida con una gran celebración, que la modelo compartió en sus redes sociales.

La mañana comenzó con una romántica sorpresa organizada por el cantante en su hogar de Miami. Nadia compartió con sus millones de seguidores en Instagram imágenes de la espectacular decoración que la recibió al despertar: un despliegue de globos en tonos crema y rosa, arreglos florales de gran tamaño y un exquisito pastel de dos pisos adornado con mariposas.

“Doble festejo: Día de las Madres y mi cumpleaños. Me siento feliz, agradecida y muy bendecida. Gracias amor por esta sorpresa tan especial @marcanthony”, escribió la modelo junto a un carrusel de fotografías.

En una de las postales más emotivas, se puede ver a la pareja fundida en un abrazo junto a su primogénito, “Marquito”, quien pronto cumplirá tres años.

Este cumpleaños llega en un momento de plenitud absoluta para Ferreira, quien atraviesa su segundo embarazo. Durante el festejo, Nadia lució un elegante maxi vestido estampado que resaltaba su avanzada “pancita”.

La familia ya ha confirmado que esperan una niña, quien se convertirá en la compañera de juegos de su hermano mayor.

Las redes sociales se inundaron de felicitaciones de figuras internacionales como Victoria Beckham y Valentina Ferrer, quienes celebraron la doble dicha de la paraguaya.

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