¿Cómo celebró Nadia Ferreira el baby shower de su hija?

A pocos meses de dar la bienvenida a su “princesa”, Nadia Ferreira hizo una parada muy especial en su tierra natal. Cobijada por el calor de su familia y amigos más cercanos, la exreina de belleza celebró este viernes en Paraguay el primer baby shower de su hija, un evento marcado por la ternura, los detalles florales y la tradición familiar.

La gran artífice de la velada fue Ludy Ferreira, madre de la modelo, quien se encargó de organizar cada detalle para sorprender a su hija antes de la llegada de la cigüeña.

“Un baby shower muy especial, organizado con muchísimo amor por mi mamá y mi familia en Paraguay”, compartió Nadia a través de sus redes sociales, donde permitió a sus seguidores echar un vistazo a la intimidad del festejo.

El salón elegido para la ocasión se transformó en un jardín idílico, donde el color rosa fue el absoluto protagonista. Flores naturales, ositos de peluche y una iluminación cálida crearon la atmósfera perfecta para recibir a los invitados.

Nadia, fiel a su estilo elegante, lució un vestido de encaje en tono beige con mangas largas y un discreto escote que resaltaba su avanzada silueta de embarazo.

La celebración no solo fue visualmente impecable, sino también sumamente divertida. Siguiendo las tradiciones, los invitados participaron en juegos clásicos, como la medición de la pancita de la futura mamá.

Nadia y Marc Anthony anunciaron que esperaban su segundo bebé el pasado 28 de enero, coincidiendo con su aniversario de bodas. Al poco tiempo, la pareja reveló que tendrían a una niña.

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