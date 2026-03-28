¡Es niña! Nadia Ferreira y Marc Anthony revelan el sexo de su bebé con tiernas imágenes

Marc Anthony y Nadia Ferreira están de fiesta tras acabar con las especulaciones y revelar de una vez por todas el sexo de su segundo bebé juntos. A través de una tierna publicación en redes sociales, la feliz pareja anunció que se encuentran a la espera de una niña.

La noticia se dio a conocer desde el perfil de Instagram de la reina de belleza paraguaya, quien optó por una sencilla, pero conmovedora sesión de fotos familiar a bordo de su yate.

Las postales muestran a una Nadia Ferreira muy sonriente en compañía de su esposo y primer hijo juntos, el pequeño Marco, mientras disfrutan de un paseo en altamar. Sin embargo, hubo un detalle clave que dio la respuesta que el público esperaba desde que se confirmó el embarazo.

Se trató de unos diminutos zapatos de bebé en color rosa y con detalles de mariposas que la finalista de Miss Universo 2021 sostuvo cerca de su pancita para la mayoría de las fotografías. Con dicha prenda, la pareja confirma que una niña llega a completar la familia que iniciaron en enero de 2023.

“Una sorpresa llena de amor… Dios mediante 🩷”, escribió Nadia Ferreira para acompañar la publicación que desató una serie de felicitaciones por parte de sus fanáticos, así como de algunas celebridades que hicieron acto de presencia en la sección de comentarios.

Lina Luaces, Carlos Adyan, Sheynnis Palacios, Francisca, Antonela Roccuzzo, Ángela Aguilar, y Lele Pons son solo algunos de los famosos que enviaron sus mejores deseos a los papás. “QUE EMOCIÓN. Team niña”; “Tremenda noticia, una nueva Miss Universo” y “Se viene la mini Nadia”, expresaron respectivamente.

Otro de los nombres que llamó la atención entre las muestras de cariño hacia la pareja fue el de Tom Brady, quien reaccionó a la noticia con un sencillo, pero significativo “Cuteeee” que evidenció su cercanía con Ferreira y Anthony.

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