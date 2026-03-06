Ya está aquí el tráiler de la temporada final de “The Boys”

La quinta y última temporada de la serie “The Boys” llegará a las pantallas de Prime Video el próximo 8 de abril, así lo confirmó la plataforma de streaming junto a un primer adelanto que muestra el regreso de Antony Starr como “Homelander” en un enfrentamiento que promete ser épico.

A la par del anuncio sobre la fecha de estreno, el gigante del entretenimiento concedió al público el tráiler oficial de la quinta entrega, dejando entrever que las aventuras y momentos de tensión están lejos de terminar.

En el clip, se presenta a “Homelander” (interpretado pro Antony Starr) en búsqueda de la asesoría de su padre biológico, Soldier Boy (Jensen Ackles), mientras Billy Butcher intenta sobrevivir a los que su adquisición de poderes por el uso de Compuesto-V trajo consigo.

Las sorpresas continúan a lo largo del teaser, cerrando con la imagen de “Homelander” en la Oficina Oval, confirmando un cambio dentro de la dinámica presentada en las primeras entregas de la serie.

A la par de este giro de 180 grados en la dinámica de la historia, se dio a conocer que la serie producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios dio la bienvenida a los personajes del spin-off “Gen V”, Jaz Sinclair y London Thor, a la trama principal de la quinta temporada.

Prime Video ha informado que el estreno programado para 8 de abril contará con la revelación de dos episodios y una cadencia semanal hasta el final de serie, que se transmitirá el 20 de mayo.

A pesar de que esta historia llegará a su fin, el universo de “The Boys” continúa su legado a través de otras producciones. En 2023, se estrenó “Gen V”, spin-off ambientado en una universidad exclusiva para superhéroes jóvenes, siguiendo la línea desarrollada por Eric Kripke.

Además, en julio de 2025, Prime Video confirmó la producción de la precuela que llevará por título “Vought Rising”, enfocada en los personajes Soldier Boy y Stormfront, interpretados por Jensen Ackles y Aya Cash.

