Quentin Tarantino y su dura crítica contra Hollywood : “Es una fábrica de salchichas insípidas”

Sin reparo a las críticas, el cineasta Quentin Tarantino realizó una dura crítica a la industria audiovisual actual, revelando que las propuestas de hoy en día carecen de profundidad y “sabor”.

En entrevista con el medio “Sight & Sound”, el director de “Once Upon a Time in Hollywood” confesó que le es cada vez más difícil disfrutar el cine contemporáneo, especialmente porque la experiencia de ir al cine ha perdido su magia.

“Hoy en día, el concepto mismo de lo que es una película me inspira más desprecio que admiración. Lo cual es comprensible, porque, en comparación, las películas de los últimos seis años hacen que los 80 parezcan los 30″, dijo contundente.

De acuerdo con el ganador del Oscar, las propuestas de los últimos años se caracterizan por intentar complacer al público y anteponer la fama antes que el talento.

“Los fallos, las inverosimilitudes, el afán de complacer al público, los actores mal elegidos o simplemente las estupideces suelen hundir cualquier película nueva que salga de esa insípida fábrica de salchichas que antes se hacía llamar Hollywood”, continuó.

Quentin Tarantino se lanzó contra el cine actual. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Por esta razón, Tarantino se ha inclinado por ocupar sus espacios libres a otras pasiones, como la lectura: “Amaba el cine por encima de cualquier otra forma de arte. Hoy en día prefiero leer un libro”, destacó.

Al ser cuestionado por algunos títulos que considera “rescatables” de esta etapa, el famoso mencionó la película de suspenso criminal de Netflix titulada “The Rip”, dirigida por Joe Carnahan y protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon.

Los detalles que llamaron su atención, de acuerdo con su testimonio, fueron: “La dirección de Carnahan, el espléndido reparto, la estética de la película, pero el elemento clave de esta magnífica película es el sensacional guion de Carnahan y Michael McGrale”, precisó.

Este desinterés por consumir parece haberse trasladado a sus planes profesionales, ya que actualmente trabaja en una obra teatral que lleva por nombre “The Popinjay Cavalier”, cuyo estreno está previsto para 2027 en el West End de Londres.

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