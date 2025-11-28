Quentin Tarantino reabre debate sobre supuesto plagio de “Los Juegos del Hambre” a “Battle Royale”

El cineasta Quentin Tarantino ha revivido una polémica que persigue a la creadora y los fanáticos de la saga “Los Juegos del Hambre”, pues en una entrevista reciente aseguró que esta se trataría de un “robo descarado” a la premisa de la película japonesa “Battle Royale”.

De acuerdo con el director de “Kill Bill” y “Once Upon a Time in Hollywood”, la autora de la saga que más tarde llegó a las pantallas de la mano de Jennifer Lawrence se trata de un plagio que algunos literarios tuvieron el “descaro” de calificar como “inédito”.

“No entiendo cómo la escritora japonesa no demandó a Suzanne Collins por cada p*ta cosa que posee“, declaró durante su paso por el “The Bret Easton Ellis Podcast”.

Además, lamentó que la crítica tachara a “Los Juegos del Hambre” como una obra nunca antes vista, pues los fanáticos de la historia japonesa no tardaron en detectar las coincidencias entre ambas.

“Los est*pidos críticos de libros no van a ver una película japonesa llamada Battle Royale, así que nunca la mencionaron (…) Decían que era lo más original que habían leído en su vida“, añadió el realizador.

Bajo esta misma tesitura, indicó que las ovaciones emitidas hacia la historia escrita por Collins son un reflejo de la poca cultura de cine que existe entre los supuestos críticos de cine durante esa época. Sin embargo, los conocedores del clásico de Fukasaku no tardaron en reconocerlo: “En cuanto los críticos de cine vieron la película, dijeron: ‘¡Qué diablos! Esto es solo Battle Royale, pero en versión para Clasificación B”, sentenció.

Con estas declaraciones, Quentin Tarantino vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate de plagio entre “Los Juegos del Hambre” y “Battle Royale”, siendo esta última una sátira política asiática que, a diferencia de la historia estadounidense, fue condenada por sectores políticos y limitada en su distribución para mayores de edad.

