Quentin Tarantino critica las películas producidas por las plataformas de streaming

Quentin Tarantino ya planea la filmación de lo que será su última película como realizador, que llevará por título “The movie critic” y que tratará acerca de una mujer que trabaja haciendo reseñas de películas para una revista porno. Pero hace unos días acudió al Festival de Cine de Cannes, donde concedió una entrevista en la que criticó duramente las cintas que se estrenan directamente en plataformas de streaming.

Tarantino, de 60 años, comentó a Deadline: “No me gusta trabajar para obtener pocos rendimientos…De cualquier forma ¿qué es ahora una película? ¿Es sólo algo que estrenan en Apple? Eso serían pocos rendimientos”. Para él, ese tipo de cintas pueden considerarse de televisión, pero no de cine: “No me estoy metiendo con nadie, pero aparentemente para Netflix Ryan Reynolds ganó $50 millones en esta película y $50 millones en esa película y $50 millones en la próxima película para ellos. Bueno, bien por él que está ganando tanto dinero. Pero esas películas no existen en el espíritu del tiempo. Es casi como si no existieran”.

“The movie critic” será estrenada en cines y distribuida por Sony Pictures, una compañía en la que Quentin Tarantino confía mucho, “porque son los últimos que están absoluta y completamente comprometidos con la experiencia en cines. Ahí no se trata de alimentar su plataforma de streaming. Juzgan el éxito por los traseros en los asientos”.

