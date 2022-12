Robert Downey Jr. reacciona ante la crítica de Quentin Tarantino a los filmes de Marvel

Hace algunas semanas el director Quentin Tarantino causó polémica al criticar las películas de los estudios Marvel, argumentando que el público no va a ver a los actores que intervienen, sino a los personajes que éstos interpretan. Ahora Robert Downey Jr., quien tuvo un resurgimiento en su carrera a partir de 2008 por su papel de “Iron Man” en varias cintas basadas en comics, dio su opinión al respecto.

En una reciente entrevista con Deadline Downey Jr. dijo que él mismo ha contribuido a que los personajes compitan con la personalidad de los actores, pero que en definitiva el Universo Marvel es una prioridad en la industria: “Es un arma de dos filos…una propiedad intelectual es tan buena como el talento humano que tienes para representarla, y puedes tener una gran propiedad intelectual, incluso si proviene de un autor o un tesoro nacional como escritor y director, y si no tienes el tipo de artista correcto interpretando ese papel, nunca sabrás lo bueno que podría haber sido”.

El actor de 57 años agregó que crear un conflicto por ello no tiene sentido: “Es una pérdida de tiempo estar en guerra con nosotros mismos…superémoslo. Todos somos una comunidad. Hay suficiente espacio para todo, y gracias a Dios por “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The way of water”. Eso es todo lo que tengo que decir. Necesitamos grandes cosas para hacer espacio para películas como “Armageddon time”.

