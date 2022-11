Samuel L. Jackson critica los comentarios de Quentin Tarantino acerca de las películas de Marvel

Samuel L. Jackson ha interpretado al agente Nick Fury en varias películas del Universo Marvel, y ahora se ha pronunciado en contra de los comentarios que el director Quentin Tarantino hizo acerca de las cintas producidas por esos estudios y de los actores que las protagonizan, ya que según él no son verdaderas estrellas de cine.

Entrevistado en el programa The View, Jackson criticó abiertamente las declaraciones de Tarantino y dijo: “Se necesita un actor para ser esos personajes en particular, y el signo del estrellato cinematográfico siempre ha sido ¿qué, traseros en los asientos? ¿De qué estamos hablando? No es una gran controversia para mí saber que aparentemente esos actores son estrellas de cine. Chadwick Boseman es Black Panther. No puedes refutar eso, y él es una estrella de cine”.

Samuel contaba con más de 20 películas para cuando hizo su primer trabajo con Tarantino, “Pulp fiction”, que le dio fama mundial en 1994. Ha trabajado cinco veces más con el director, quien declaró que Hollywood se estaba “Marvelizando” y que hasta el momento no se ha pronunciado ante la opinión de Jackson en el popular show de televisión.

