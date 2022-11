Quentin Tarantino declara no estar interesado en dirigir una cinta de Marvel

Quentin Tarantino ha estado promocionando “Cinema speculation”, un libro en el que comenta acerca de sus películas favoritas. Pero al parecer los filmes de superhéroes nunca han estado entre sus planes profesionales, ya que fue enfático al decir que no desea dirigir una película de Marvel Studios.

“Tienes que ser una mano contratada para hacer esas cosas, no estoy buscando trabajo”, dijo Tarantino a Los Angeles Times, agregando que en el futuro podría haber un cambio y ese tipo de filmes ya no tengan tanta aceptación: “Así como los directores antisistema de los años 60 se regocijaron cuando las adaptaciones musicales de los grandes estudios cayeron en desgracia, los cineastas de hoy no pueden esperar el día en que puedan decir eso sobre las películas de superhéroes”.

Hace algunos meses Quentin dio a conocer su interés en dirigir una película de la saga de “Star trek”, pero finalmente el proyecto no se concretó. En cuanto al subgénero de superhéroes dijo que “no hay nada escrito. Aún no estamos como en 1969, cuando muchos decían: ‘Oh, Dios mío, gastamos muchísimo dinero en cosas que ya a nadie le importan’.”

También te puede interesar:

-Quentin Tarantino confiesa ser fan de la serie “Peppa Pig”: “Es la mayor importación británica de esta década”

-Quentin Tarantino da su opinión sobre los comentarios de Kanye West acerca de la cinta “Django unchained”