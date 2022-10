Quentin Tarantino da su opinión sobre los comentarios de Kanye West acerca de la cinta “Django unchained”

Foto: Vivien Killilea for SiriusXM / Getty Images

Hace algunos días Kanye West comentó en una entrevista que el concepto para la película “Django unchained” -dirigida por Quentin Tarantino– fue suyo, al exponer que durante una “lluvia de ideas” para un videoclip propuso aparecer vestido como esclavo. El proyecto finalmente no se llevó a cabo, y el filme fue estelarizado por el actor Jamie Foxx, quien es buen amigo del rapper.

Ahora fue el propio Tarantino el que se encargó de aclarar la situación, defendiendo en todo momento su película. A su paso por el programa de Jimmy Kimmel y con el buen humor que lo caracteriza el director explicó: “No es verdad la idea de que Kanye West llegó con la idea de “Django unchained” y que me la dijo. Eso no sucedió. Él quería trabajar con grandes directores para trabajar en las diferentes canciones de su álbum The college dropout, como minipelículas que conformaran un gran filme, y eso fue la perfecta excusa para conocerme, y la pasamos muy bien”.

El ganador del Oscar también comentó que tenía la idea para el argumento de la película en cuestión desde meses antes de conocer a West, lo cual no tenía nada qué ver con lo que el rapper le proponía: “Pienso que fue para el video de “Gold digger”, en el que él aparecería como un esclavo. Esa era la narrativa y era muy divertido. Claro, se suponía que iba a ser irónico, como si fuera un gran espectáculo musical. Desearía que lo hubiera hecho, porque sonaba muy bien. De cualquier forma, a eso es a lo que se refiere”.

