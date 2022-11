Quentin Tarantino informa que su próxima película será la última de su carrera

Foto: Vivien Killilea for SiriusXM / Getty Images

Quentin Tarantino comenzó su carrera hace 30 años con la película “Reservoir dogs”, y a partir de ahí ha conseguido ser uno de los directores más importantes a nivel mundial. Sin embargo, gran sorpresa han causado sus recientes declaraciones, pues tiene pensado que su décimo filme sea el último.

En entrevista con Chris Wallace, Tarantino, de 59 años, comentó que “es hora de terminar el show. Quiero dejarlos queriendo más. No quiero convertirme en un viejo que esté fuera de toque, cuando en realidad me estoy convirtiendo en alguien así en cuanto a las películas actuales que están exhibiéndose”. Cabe mencionar que en su listado de filmes el realizador no incluye como un trabajo individual la cinta “Death proof”, que formó parte del programa doble “Grindhouse” junto con “Planet terror” de Robert Rodriguez.

Independientemente de esta decisión, Quentin Tarantino no tiene prisa en comenzar su décima película. Quiere seguir escribiendo libros y hasta una obra de teatro, pero seguirá defendiendo que los filmes se vean en las salas de cine: “En este momento, ni siquiera sé qué es una película. ¿Es algo de lo que pasan en Netflix? ¿Lo que pasan en Amazon y que la gente lo ve en su sofá con su esposa o su esposo? ¿Es eso una película? Porque mi última película se estrenó en 3,000 cines y se proyectó en todo el mundo durante un par de meses”, concluyó.

