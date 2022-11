Quentin Tarantino lanza su libro “Cinema speculation” y menciona cuál es el filme clásico que nunca ha visto

Quentin Tarantino es conocido como director y guionista de películas, pero ahora ha escrito un libro titulado Cinema speculation, en el que ahonda sobre su carrera y los filmes de los años 70 que fueron influencia en su estilo como realizador.

Hace algunos días el ganador del premio Oscar acudió como invitado al programa de televisión de Jimmy Kimmel, donde dio a conocer una lista de siete películas que él considera “intocables” y las mejores de todos los tiempos. Estas fueron “The Texas chainsaw massacre”, “Jaws”, “The exorcist”, “Annie Hall”, “Young Frankenstein”, “Back to the future” y “The wild bunch”, recalcando que aunque esta última no era una película perfecta no podía dejarla fuera del listado.

Durante la entrevista Kimmel le preguntó a Quentin si había algún filme clásico que nunca hubiera visto, a lo que éste respondió luego de algunos segundos: “Nunca he visto ‘The sound of music’“. Jimmy dijo “me gustaría verla contigo”, provocando de inmediato la risa de Tarantino.

