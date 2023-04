Quentin Tarantino explica por qué no incluye escenas íntimas en sus películas

Foto: Vivien Killilea for SiriusXM / Getty Images

El director Quentin Tarantino se ha distinguido por causar polémica al presentar en sus filmes escenas muy violentas y otras llenas de humor, pero curiosamente sus trabajos no cuentan con escenas de sexo. Hubo una en “Jackie Brown” de 1997, pero eso no fue motivo para que él siguiera incluyendo secuencias de ese tipo, y ahora fue cuestionado acerca de ello.

En una reciente entrevista con el periódico Diari ARA Tarantino fue muy claro al decir que no necesita incluir escenas íntimas en sus cintas: “El sexo no es parte de mi visión del cine. Y la verdad es que, en la vida real, es todo un problema filmar escenas de sexo. Todos en el set están tensos. Si hubiera alguna vez una escena de sexo que fuera esencial en la historia (de la película) la haría, pero hasta ahora no ha sido necesario”.

Quentin ya prepara la que será su última película de su carrera como director, y que llevará por título “The movie critic”. Estará basada en la vida de Pauline Kael, quien fue implacable en sus críticas de cine a lo largo de varias décadas; la periodista falleció en 2001 y fue muy importante en la formación de Tarantino como cineasta.

