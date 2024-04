Quentin Tarantino ya no dirigirá la película “The Movie Critic”

De manera sorpresiva, el director Quentin Tarantino ha informado que ya no trabajará en la producción de la película “The Movie Critic”. Él no tiene planeado reescribir el guión o modificar ese proyecto, sino enfocarse en algo totalmente nuevo.

Desde el año pasado Tarantino declaró que “The Movie Critic” sería su décima cinta como director y con la que terminaría su trabajo en cine. El argumento se centraba en la vida de un crítico de películas que en 1977 escribe en una revista para adultos.

En febrero se dio a conocer que Brad Pitt (quien trabajó con Quentin en las películas “Inglourious Basterds” y “Once Upon a Time In Hollywood”) estaba en tratos para interpretar el personaje principal en “The Movie Critic”, cuyo rodaje hubiera comenzado este verano. El director nunca antes había tomado una decisión de este tipo, ya que él mismo escribe sus guiones y es un perfeccionista en la producción de sus películas.

No se sabe aún si Quentin Tarantino trabaja en otro tema para su última película, o si optará por la televisión, pues también comentó que le atraía dirigir una serie. Lo que queda completamente descartado es que haga un filme que se promueva exclusivamente en una plataforma de streaming. El año pasado el realizador de “Pulp Fiction” dijo: “¿Qué es ahora una película? ¿Es sólo algo que estrenan en Apple? Esas películas no existen en el espíritu del tiempo. Es casi como si no existieran”.

