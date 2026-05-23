Quentin Tarantino discutió con Brad Pitt durante el rodaje de “Once Upon a Time in Hollywood”

En una entrevista con People, el actor Bruce Dern habló sobre el origen de la discusión de ambas estrellas durante el rodaje

Quentin Tarantino habría discutido con Brad Pitt durante el rodaje de “Once Upon a Time in Hollywood”

Quentin Tarantino y Brad Pitt posan en la promoción de la cinta "Once Upon a Time in Hollywood" en el Festival de Cannes 2019.  Crédito: Joel C Ryan/Invision | AP

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Por  Eili Córdova

Aunque Quentin Tarantino y Brad Pitt son reconocidos por su estrecha y exitosa colaboración, ni siquiera las mejores relaciones creativas están exentas de momentos de tensión. Según reveló su coprotagonista Bruce Dern, durante el rodaje de “Once Upon a Time in Hollywood” se vivió un encontronazo inolvidable entre el director y la estrella.

La anécdota salió a la luz mientras Dern promocionaba un nuevo documental sobre su vida titulado “Dernsie”, que debutó en el Festival de Cine de Cannes. El término “Dernsie” hace referencia a las pequeñas líneas o momentos que el veterano actor improvisó a lo largo de su carrera para realzar sus interpretaciones. Y fue precisamente una de esas improvisaciones la que desencadenó la tensión entre Pitt y Tarantino.

Brad Pitt, Quentin Tarantino, Margot Robbiey Leonardo DiCaprio en el Festival de Cannes del año 2019. Crédito: Joel C Ryan/Invision/AP.

¿Qué sucedió?

Dern relató a People lo ocurrido mientras rodaba una escena con Pitt. En la secuencia, su personaje es despertado por el de Brad Pitt. Siguiendo su estilo característico, Dern añadió un toque improvisado:

“Cuando Brad Pitt me despierta en “Once Upon a Time in Hollywood”, estoy en la cama, me levanto un poco aturdido y simplemente digo: ‘no estoy muy seguro de qué está pasando’”, explicó el actor. “Lo estoy mirando y Pitt corta la cámara.”

Fue entonces cuando la reacción de Tarantino no se hizo esperar. Según Dern, el director se acercó con una expresión increíblemente seria y le espetó a Pitt:

“Brad, ¿qué acabas de hacer?” Pitt respondió que había cortado la cámara. Y Tarantino, sin dejar lugar a dudas sobre quién manda en su set, le replicó con contundencia:

Nunca más en tu vida cortarás una cámara o estarás muerto en este negocio. Ese es mi dominio. No dejes de comportarte”.

A pesar del duro correctivo, la escena siguió adelante. Según añadió Dern, Pitt justificó su decisión explicando: “Bueno, eso no estaba en el guion lo que dijo”. Una razón que apunta al respeto por el texto original, aunque Tarantino no lo toleró como una interrupción válida.

A pesar de este tropiezo, una fuente cercana a ambos aseguró a Variety que “Quentin es uno de los directores favoritos de Brad, y ambos siempre han tenido una gran relación de trabajo”.

La anécdota, leída en clave de choque de egos creativos, no empañó el éxito de la película. “Once Upon a Time in Hollywood” se convirtió en un fenómeno de crítica y taquilla, acumuló diez nominaciones al Oscar y ganó dos estatuillas, incluido el premio al Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt.

Y según nuevos reportes, este universo seguirá creciendo con un secuela que se llamará “The Adventures of Cliff Booth”.

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