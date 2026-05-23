Quentin Tarantino discutió con Brad Pitt durante el rodaje de “Once Upon a Time in Hollywood”

Aunque Quentin Tarantino y Brad Pitt son reconocidos por su estrecha y exitosa colaboración, ni siquiera las mejores relaciones creativas están exentas de momentos de tensión. Según reveló su coprotagonista Bruce Dern, durante el rodaje de “Once Upon a Time in Hollywood” se vivió un encontronazo inolvidable entre el director y la estrella.

La anécdota salió a la luz mientras Dern promocionaba un nuevo documental sobre su vida titulado “Dernsie”, que debutó en el Festival de Cine de Cannes. El término “Dernsie” hace referencia a las pequeñas líneas o momentos que el veterano actor improvisó a lo largo de su carrera para realzar sus interpretaciones. Y fue precisamente una de esas improvisaciones la que desencadenó la tensión entre Pitt y Tarantino.

Brad Pitt, Quentin Tarantino, Margot Robbiey Leonardo DiCaprio en el Festival de Cannes del año 2019. Crédito: Joel C Ryan/Invision/AP.

¿Qué sucedió?

Dern relató a People lo ocurrido mientras rodaba una escena con Pitt. En la secuencia, su personaje es despertado por el de Brad Pitt. Siguiendo su estilo característico, Dern añadió un toque improvisado:

“Cuando Brad Pitt me despierta en “Once Upon a Time in Hollywood”, estoy en la cama, me levanto un poco aturdido y simplemente digo: ‘no estoy muy seguro de qué está pasando’”, explicó el actor. “Lo estoy mirando y Pitt corta la cámara.”

Fue entonces cuando la reacción de Tarantino no se hizo esperar. Según Dern, el director se acercó con una expresión increíblemente seria y le espetó a Pitt:

“Brad, ¿qué acabas de hacer?” Pitt respondió que había cortado la cámara. Y Tarantino, sin dejar lugar a dudas sobre quién manda en su set, le replicó con contundencia:

“Nunca más en tu vida cortarás una cámara o estarás muerto en este negocio. Ese es mi dominio. No dejes de comportarte”.

A pesar del duro correctivo, la escena siguió adelante. Según añadió Dern, Pitt justificó su decisión explicando: “Bueno, eso no estaba en el guion lo que dijo”. Una razón que apunta al respeto por el texto original, aunque Tarantino no lo toleró como una interrupción válida.

A pesar de este tropiezo, una fuente cercana a ambos aseguró a Variety que “Quentin es uno de los directores favoritos de Brad, y ambos siempre han tenido una gran relación de trabajo”.

La anécdota, leída en clave de choque de egos creativos, no empañó el éxito de la película. “Once Upon a Time in Hollywood” se convirtió en un fenómeno de crítica y taquilla, acumuló diez nominaciones al Oscar y ganó dos estatuillas, incluido el premio al Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt.

Y según nuevos reportes, este universo seguirá creciendo con un secuela que se llamará “The Adventures of Cliff Booth”.

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