Ryan Reynolds y la tragedia que casi le cuesta la vida a los 18 años

Ryan Reynolds, considerado una de las celebridades más taquilleras de Hollywood, se ha sincerado como nunca antes sobre la experiencia cercana a la muerte que vivió durante su adolescencia y que pudo haber privado al mundo de su talento.

En una emotiva charla con su amigo y colega Rob Mac para la revista GQ, el canadiense rememoró los detalles del grave accidente que sufrió cuando tenía apenas 18 años, como resultado de la imprudencia de un conductor en estado de ebriedad.

De acuerdo con el testimonio de Reynolds, fue arrollado por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol en su natal Vancouver. Irónicamente, el incidente se dio luego de tomar la decisión consciente de no manejar tras una noche de diversión en un bar.

“Cuando tenía 18 años, salí de un bar y me había tomado una cerveza (…) Pensé: ‘¿Sabes qué? No voy a conducir a ningún lado. Aunque esté a cuatro cuadras de casa, de ninguna manera’”, detalló el famoso.

Vaya sorpresa se llevó al ser el blanco de una persona que tomó una decisión opuesta a la suya: “En cambio, me di la vuelta, empecé a cruzar la calle y fui atropellado por un conductor ebrio”, sentenció.

Ryan Reynolds indicó que las lesiones que sufrió por el accidente lo llevaron a estar hospitalizado durante un mes: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo. Me golpeó tan fuerte que su coche quedó inservible”, aseguró.

Pese a estar trago amargo, Reynolds logró recuperarse y con el paso de los años, aventurarse a realizar películas de acción que requerían de una ardua preparación física que, en un inicio, lo preocupó.

“Realmente me gusta la fisicalidad en las películas. Creo que es importante hacer tanto de eso por ti mismo como sea posible. Pero me hago a un lado cuando hay algo que es demasiado peligroso y hay un profesional entrenado listo para hacerlo”, finalizó.

En la actualidad, Ryan Reynolds es uno de los actores más influyentes de su generación y a lo largo de su trayectoria ha realizado proyectos de la talla de “Deadpool”, “Mayday”, “Spirited” y “The Adam Project”, por mencionar algunas.

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