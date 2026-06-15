Dua Lipa y Callum Turner fueron captados disfrutando de su luna de miel en Italia

El amor entre los recién casados Dua Lipa y Callum Turner continúa acaparando las miradas. Tras celebrar su matrimonio el pasado 31 de mayo en Londres, seguido de una exclusiva ceremonia en una villa de Palermo el 6 de junio, la pareja del momento decidió consolidar su amor en el que consideran su rincón favorito del mundo: Italia.

Fuentes cercanas a la cantante de “End of an Era” y al actor de “Masters of the Air” confirmaron a Page Six que la elección del destino no fue casualidad.

Ambos comparten un profundo afecto por la cultura, los paisajes y la gastronomía italiana, lo que convirtió al país europeo en el escenario perfecto para celebrar sus primeros días como marido y mujer.

Este fin de semana, la pareja fue captada por los paparazis disfrutando de una escapada en Salerno, a lo largo de la Costa Amalfitana. Desconectados casi por completo de las redes sociales, se les vio relajados y cariñosos mientras se daban un baño en las cristalinas aguas del mar Mediterráneo.

Lipa, de 30 años, volvió a imponer tendencia luciendo un llamativo biquini plateado complementado con una bandana azul en el cabello. Por su parte, Turner optó por la sencillez con un bañador oscuro.

Entre risas, abrazos sobre flotadores inflables y muestras de afecto, los recién casados dejaron claro que se encuentran viviendo su propia “dolce vita” en una atmósfera de absoluta complicidad.

Con esta romántica travesía, Dua Lipa y Callum Turner consolidan una historia de amor que comenzó discretamente a principios de 2024 y que hoy los posiciona como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.

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