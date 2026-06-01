Dua Lipa y Callum Turner: Todos los detalles de su boda en Sicilia

Tras formalizar su unión en una íntima ceremonia civil en el Old Marylebone Town Hall de Londres, Dua Lipa y Callum Turner eleigieron la idílica isla de Sicilia, Italia, para protagonizar una extravagante celebración nupcial que se extenderá durante tres días.

El despliegue de eventos comenzará este jueves y reunirá a unas 300 personalidades de la música y el entretenimiento. La ceremonia principal tendrá como escenario la icónica Villa Valguarnera, una imponente construcción barroca del siglo XVII en Bagheria, famosa por aparecer en los créditos de la serie “The White Lotus”.

Los festejos continuarán el sábado en el Palazzo Gangi de Palermo, locación histórica que albergó el rodaje del clásico cinematográfico “El Gatopardo” (1963). Se prevé, además, un segundo enlace civil dirigido por el alcalde de Palermo, Roberto Lagalla.

La lista de celebridades confirmadas incluye a figuras de la talla de Elton John —de quien se rumorea que ofrecerá una actuación privada—, Charli XCX, Mark Ronson y Olivia Dean.

Ante la magnitud de los invitados, la seguridad será extrema: trabajadores ya han instalado pantallas gigantes para burlar a los paparazzi y el exclusivo hotel Villa Igiea cerró dos plantas completas de suites bajo estrictos contratos de confidencialidad.

La moda será otro de los grandes atractivos. La reconocida diseñadora Donatella Versace habría preparado una exclusiva colección de 26 atuendos para que la intérprete de “Levitating” elija a lo largo del fin de semana, sumado a un diseño especial a cargo de Simon Porte Jacquemus.

La pareja, que reveló su compromiso a finales de 2024, eligió Sicilia tras enamorarse de sus paisajes durante unas vacaciones el verano pasado.

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