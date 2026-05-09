Dua Lipa demanda a Samsung por el uso no autorizado de su imagen

La reconocida artista Dua Lipa, de 30 años, presentó una demanda multimillonaria contra Samsung Electronics, exigiendo $15 millones por el uso indebido de su imagen. Según información publicada por Variety, la demanda fue interpuesta el viernes 8 de mayo en el Distrito Central de California.

¿Qué originó la disputa legal?

De acuerdo con el escrito legal, el fabricante de productos electrónicos utilizó una fotografía de Dua Lipa durante su actuación en el festival Austin City Limits para ilustrar el empaquetado de sus televisores, una práctica que se habría extendido desde el año pasado.

La intérprete de “Levitating” afirma que, en cuanto tuvo conocimiento del hecho, solicitó a Samsung que cesara el uso de su imagen. No obstante, la empresa habría actuado de forma “indiferente e insensible” al rechazar dicha petición.

La demanda sostiene que la imagen de Dua Lipa fue utilizada “de forma destacada en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin consideración alguna y sin que ella tuviera voz, voto, control ni influencia alguna“.

El texto añade de manera contundente: “La Sra. Lipa no autorizó ni habría autorizado este uso”.

La artista alega que Samsung se ha beneficiado económicamente de una fotografía cuyos derechos de autor le pertenecen. Para respaldar esta afirmación, la demanda incluye capturas de varias publicaciones en la red social X (anteriormente Twitter), donde usuarios atribuyen directamente a la imagen de Dua Lipa su decisión de comprar un televisor.

La marca Dua Lipa

El equipo legal de la cantante enfatiza que Dua Lipa ha cultivado cuidadosamente una “marca de prestigio” y que es “muy selectiva” a la hora de elegir los productos que promociona. Por ello, el uso no autorizado de su imagen no solo vulnera sus derechos económicos, también el control sobre su identidad y reputación comercial.

Según lo reseñado por Variety, la demanda presentada incluye múltiples causas legales: una violación de derechos de autor, una violación de la ley de derecho a la propia imagen del estado de California, una reclamación en virtud de la Ley Lanham (que protege marcas registradas a nivel federal) y reclamaciones adicionales por marcas registradas.

Hasta el momento, Samsung no ha emitido un comunicado oficial respondiendo a estas acusaciones.

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