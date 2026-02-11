Dua Lipa y Callum Turner tuvieron un tenso enfrentamiento con un paparazzi

Lo que debía ser una velada íntima en la “Ciudad de la Luz” se transformó en un momento de alta tensión para la cantante Dua Lipa y su prometido, el actor británico Callum Turner. La pareja protagonizó un áspero encuentro con un grupo de paparazzi que, según testigos y videos difundidos en redes sociales, ignoraron reiteradas peticiones de privacidad.

El incidente ocurrió a las afueras del restaurante Le Voltaire en París. Al salir del establecimiento, Turner y Lipa se vieron rodeados por una multitud de fotógrafos que bloqueaban su paso.

Visiblemente molesto, el protagonista de Masters of the Air confrontó directamente a los presentes “Vivimos a la vuelta de la esquina. ¿Qué están haciendo?”, cuestionó el actor, calificando la situación como invasiva y peligrosa.

Segundos después, la estrella del pop se unió al reclamo. Al ver que los flashes no cesaban, Dua Lipa se negó a posar y lanzó una firme advertencia: “No, no, no. No vamos a hacer esto”.

Ante la insistencia de los fotógrafos, quienes intentaron negociar una imagen a cambio de dejarlos en paz, la cantante fue tajante: “No está bien”.

La situación escaló hasta que el personal de seguridad del restaurante tuvo que intervenir para establecer una barrera física y permitir que la pareja se alejara a pie, aunque fueron seguidos durante varias calles.

El episodio ha desatado un intenso debate en las redes sociales sobre el acoso mediático. Mientras la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos personales tras confirmar su compromiso en julio de 2025, sus seguidores han denunciado que este comportamiento abusivo de la prensa cruza los límites éticos del periodismo de espectáculos. Por ahora, ni la artista ni el actor han emitido declaraciones adicionales sobre el altercado.

Seguir leyendo:

· Dua Lipa comparte tiernas fotos navideñas con su prometido Callum Turner

· Dua Lipa rinde homenaje a Selena con “Amor prohibido”

· Dua Lipa invita a Fher de Maná a su show en México e interpretan “Oye mi amor”